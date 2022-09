Le message d'Emmanuel Macron en soutien au ZEvent a échauffé les esprits du côté des streamers. capture d'écran: Twitch/shutterstock

«Qu'il ferme sa p*tain de gueule»: pourquoi Macron est critiqué par le ZEvent?

Le plus gros événement de streaming caritatif a réussi à récolter plus de 10 millions d'euros à la fin de sa 7e édition ce week-end. La célébration de cet exploit s'est néanmoins vue entachée par l'intervention du président français qui, pour la majorité des streamers, s'est révélée proche d'une «propagande».

Dimanche soir, le ZEvent 2022 s'est clôturé sur une envolée de critiques. Non à l'égard du marathon de streaming caritatif, mais envers une personnalité de marque: Emmanuel Macron.

Chemise blanche mao et en format selfie, le président s'est, comme chaque année, fendu d'un message sur Twitter afin de saluer l'initiative qui allait en faveur de l'écologie. «Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite», a-t-il déclaré.

Le chef de la République en a également profité pour rappeler l'arrivée de deux championnats internationaux majeurs d'e-sport qui éliront domicile à Paris au cours de l'année 2023. Des nouvelles qu'il avait déjà révélées quelques mois plus tôt. Si ces annonces n'avaient donc, à première vue, rien de surprenant, l'ambiance s'est néanmoins rapidement échauffée du côté des internautes.

«C'est de la propagande »

«Qu'il ferme sa p*tain de gueule! [...] Depuis le ZEvent, il y a quelques personnes qui le détestent!» Sur Twitch, Antoine Daniel n'a pas hésité à insulter publiquement Emmanuel Macron. Le célèbre youtubeur et streamer français a reproché au politicien une instrumentalisation de l'événement qui connaît un succès fulgurant auprès de la jeunesse.

«J’en ai marre, j’ai l’impression d’être utilisé pour lui. J’ai l’impression qu’il utilise un truc auquel je participe pour parler aux jeunes, et ça me fait chier. [...] Ce n’est pas de la promotion, c’est de la propagande, on n’a pas demandé ça! C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces événements-là.» Antoine Daniel, youtubeur et streamer français. twitch

De nombreux autres influenceurs Twitch ont soutenu les critiques acerbes d'Antoine Daniel. La streameuse AngleDroi a déploré que le président français semble s'approprier le ZEvent afin de communiquer sur la question climatique: «c'est pas comme si t’avais les moyens de faire quelque chose!», a-t-elle ironisé.

Le ZEvent avait lieu du 9 au 11 septembre 2022. Chaque année, l'événement en ligne réunit plusieurs streamers francophones qui attirent une fan base colossale de milliers de personnes. Le but: soutenir financièrement une association caritative.

Lors de cette 7e édition, le ZEvent a réussi à récolter 10 182 126 d'euros pour WWF France, la ligue pour la protection des oiseaux, Sea Shepherd France et The SeaCleaners, rapporte notamment Le Parisien. Depuis 2019, le ZEvent détient le record mondial du projet caritatif ayant levé le plus d'argent sur Twitch. (mndl)