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Emmanuel Macron

France: Raphël Glucksmann a remporté la primaire de la gauche.

epa13194773 Candidate for the French presidency and Place Publique party Co-chair Raphael Glucksmann speaks at the French employers federation MEDEF Summer Conference, La REF 2026, at Roland Garros in ...
Le parti de Raphël Glucksmann est Place publique.Keystone

La gauche sociale-démocrate tient son candidat pour la présidentielle française

C'est le favori Raphël Glucksmann qui a été choisi au premier tour de la primaire.
11.10.2026, 18:3111.10.2026, 19:23

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann a été élu dimanche candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle française, en rassemblant plus de 66% des voix au premier tour d'une élection primaire qui a réuni 120 787 votants, ont annoncé les organisateurs.

L'eurodéputé de 46 ans a déclaré sur X:

«Ce résultat dit quelque chose de puissant: une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, d'écologie et de République sans renoncer à rien»

L'homme était favori 👇🏼

Glucksmann vise une victoire dès le premier tour de la primaire
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Il a ensuite lancé:

«Nous sommes là pour gagner l'élection présidentielle»

Dans les sondages pour la présidentielle des 18 avril et 2 mai, il est actuellement crédité de 9% à 14% des intentions de vote. Il se situe loin derrière la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, donnée grande favorite, mais également derrière l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron Edouard Philippe (centre-droit) et le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon.

Politicien atypique, intellectuel défenseur des droits de l'Homme, de l'Europe et de l'Ukraine, Raphaël Glucksmann a émergé ces dernières années comme l'un des rares espoirs de la gauche modérée.

C'est depuis le Parlement européen, où il est élu depuis 2019, qu'il a construit son ambition présidentielle. Par deux fois, il a mené une liste commune entre son petit parti, Place publique, et le Parti socialiste, aux élections européennes.Fils du philosophe André Glucksmann, lui-même essayiste, il a forgé ses premières expériences politiques en Georgie, aux côtés du président Mikheil Saakachvili.

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A l'accusation d'être «trop parisien» ou «hors-sol», l'essayiste nourri d'internationalisme, rappelle son expérience comme documentariste sur le génocide des Tutsi au Rwanda puis sur la révolution orange en Ukraine en 2004, ou comme conseiller de l'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili de 2008 à 2012. Il rétorque:

«Ma parole et ma vision du monde ne se sont pas forgées à Davos ou Washington, mais dans des lieux dont je ne sais si vous pouvez soupçonner la désolation.»

Il a multiplié pendant l'été les déplacements dans les régions françaises et revendique un projet ancré à gauche, cherchant à concilier transition écologique et progrès social.Mais il exclut toute alliance avec la parti de la gauche radicale La France insoumise (LFI).

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En mars, il avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de «Jean-Marie Le Pen de notre époque», en référence au fondateur du parti de l'extrême droite française.

Le tribun de LFI venait lors d'un meeting de plaisanter sur la prononciation de son nom de famille issu d'une famille juive ashkénaze, comme il l'avait fait avec d'autres patronymes à consonance juive. (joe/ats/afp)

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