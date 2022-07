3 morts après de «fortes explosions» à Belgorod ++ Durcissement des fronts en Ukraine

Les fronts vont continuer à se durcir en Ukraine, estime la ministre suisse de la justice Karin Keller-Sutter. Une guerre d'usure entre armées ukrainienne et russe est en train de se mettre en place dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon elle.



«C'est le scénario le plus probable pour le moment», déclare Mme Keller-Sutter dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick. Mais un autre scénario l'inquiète. «La situation en Ukraine pourrait se dégrader considérablement en hiver, si l'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires n'était plus garanti», met-elle en garde.

Bild: sda

Il y a déjà 6,3 millions de personnes déplacées en Ukraine, qui vivent, selon elle, dans des conditions très difficiles. «S'ils ne peuvent pas se chauffer en hiver et que la nourriture vient à manquer, ces personnes pourraient se réfugier dans un pays d'Europe occidentale».



Et si les combats s'étendent à toute l'Ukraine, «cela pourrait entraîner des flux de réfugiés encore plus importants», note la conseillère fédérale. Elle juge cependant ce scénario actuellement peu probable.



L'invasion russe de l'Ukraine n'est cependant pas le seul défi, poursuit la libérale-radicale saint-galloise. «Nous vivons une époque où les crises ne se succèdent pas, mais se superposent.» La pandémie de Covid-19 pourrait faire un retour marqué en automne en Suisse, avec, en parallèle, une crise énergétique qui menace, souligne-t-elle.