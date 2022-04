«Nous avons une sorte d'archipellisation des débats avec de petits duels», notamment entre le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour et la candidate LR Valérie Pécresse ou entre l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats d'une gauche fragmentée, l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Anne Hidalgo ou les trotskystes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. (sda/ats/afp)

«Nous avons connu une étrange campagne qui s'est déroulée en rupture avec tout l'imaginaire des présidentielles», a expliqué Frédéric Dabi, directeur de l'Ifop. Une campagne «inédite» pour plusieurs raisons: la guerre en Ukraine qui l'a «anesthésiée», un «faible intérêt», qui tranche avec les élections précédentes, et l'absence de «l'habituelle confrontation des projets» entre les douze candidats en lice.

Vient ensuite zone pacifique, avec la Polynésie qui commencera à voter à 08h00 (20h00 à Paris), Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan Indien, où le décalage horaire est moindre avec la métropole, La Réunion votera dimanche à 06h00, heure de Paris, et Mayotte à 07h00, avant l'ouverture en métropole.

Pour tenir compte du décalage horaire, certains électeurs d'outre-mer voteront dès samedi. St-Pierre-et-Miquelon ouvrira le bal à 08h00 (midi à Paris), suivi de la Guyane, de la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy.

En attendant les premiers résultats dimanche à 20h00, réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats sont interdits depuis vendredi soir à minuit en métropole. Les bureaux de vote ouvriront dimanche à 08h00 et aucune interview ni aucun sondage ou estimation ne pourront être publiés avant les résultats.

Depuis minuit, les douze candidats à la présidentielle française sont tenus à la plus grande discrétion jusqu'au résultat du scrutin, dimanche. Ce dernier s'annonce serré entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

En attendant les premiers résultats dimanche à 20h, réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique sont interdits. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h dimanche en métropole et aucune interview ni aucun sondage ou estimation ne pourra être publié avant les résultat s. (ats/afp)

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont d'ailleurs appelé vendredi les électeurs «à la plus grande prudence» après la diffusion de SMS invoquant des sondages qui n'en sont pas et «qui peuvent constituer une information trompeuse».

Enorme inconnue de cette onzième élection présidentielle au suffrage universel de la Ve République : le taux d'abstention. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour, ne puisse être battu.

Les premiers électeurs ont commencé, samedi, à se rendre aux urnes, outre-mer et à l'étranger pour le premier tour de l'élection présidentielle française. La métropole, elle, devra attendre dimanche pour départager les douze candidats, tenus à la plus grande discrétion.

Les dernières enquêtes, publiées dans la semaine, promettaient entre 25 et 28% des voix à Macron, 21,5 à 24% à Le Pen et de 16 à 18% à Mélenchon. Les dix autres prétendants semblent relégués, notamment les candidates des deux partis qui ont dominé pendant des décennies la vie politique en France, Valérie Pécresse (Les Républicains) et Anne Hidalgo (parti socialiste). (ats/afp)

48,7 millions d'électeurs français sont convoqués, ce dimanche, au premier tour de l'élection présidentielle, après des mois d'une campagne étrange. Le président Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen sont, comme il y a cinq ans, les favoris pour se qualifier pour le second tour du 24 avril.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h00, en France métropolitaine pour le 1ᵉʳ tour de l'élection présidentielle. On devrait connaître à 20h les noms des deux qualifiés pour le second tour dans 24 avril. Une des grandes inconnues est le taux d'abstention.

Environ 900 bénévoles et 100 bureaux de vote ont ouvert en Suisse pour permettre aux Français de voter, précise le Consul général de France à Genève.

Les sondages sur les sites suisses et belges

A Marseille (sud-est), Carole Junique, 47 ans, qui travaille dans la fonction publique, est venue à la première heure. "En France, on a le droit de vote, c'est important de le garder; bien sûr on n'a qu'une voix parmi d'autres, mais si tout le monde se mobilise, ça peut changer les choses", souligne-t-elle.

"C'est la première fois de ma vie, mais là je les déteste tous. On est à un stade où ils me font peur"

Nombre de politologues craignent que le record d'abstention de 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une présidentielle, soit battu.

Elle est toutefois plus élevée de quatre points que le 21 avril 2002 (21,39%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

Les Français ont commencé à voter, dimanche, au premier tour d'une présidentielle pleine d'incertitudes. A midi, la participation atteignait 25,48%, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,5%) et en 2012 (28,3%).

