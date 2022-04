Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h00, en France métropolitaine pour le 1ᵉʳ tour de l'élection présidentielle. On devrait connaître à 20h les noms des deux qualifiés pour le second tour dans 24 avril. Une des grandes inconnues est le taux d'abstention.

Le ministère de l'Intérieur donnera, à midi, les premiers chiffres concernant la participation, redoutée en baisse.

Combien d'électeurs sont attendus?

48,7 millions d'électeurs français sont convoqués, ce dimanche, au premier tour de l'élection présidentielle, après des mois d'une campagne étrange. Le président Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen sont, comme il y a cinq ans, les favoris pour se qualifier pour le second tour du 24 avril.

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon se tient en embuscade dans le rôle du troisième homme.

Les dernières enquêtes, publiées dans la semaine, promettaient entre 25 et 28% des voix à Macron, 21,5 à 24% à Le Pen et de 16 à 18% à Mélenchon. Les dix autres prétendants semblent relégués, notamment les candidates des deux partis qui ont dominé pendant des décennies la vie politique en France, Valérie Pécresse (Les Républicains) et Anne Hidalgo (parti socialiste). (ats/afp)