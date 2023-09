La Suisse condamne le raid russe sur un marché de Kostjantynivka, dans l'est de l'Ukraine, qui a officiellement fait au moins 17 morts. «Les attaques contre les civils sont interdites par le droit international humanitaire», a rappelé mercredi soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).



La Suisse condamne «avec la plus grande fermeté l'attaque brutale qui a fait de nombreux morts et blessés», écrit le département sur X (anciennement Twitter). Berne appelle à nouveau la Russie à cesser immédiatement son agression militaire contre l'Ukraine.