Neuchâtel en effervescence pour la finale de «The Voice»

En direct

«Loris n'a pas gagné mais c'est notre star»

Loris Triolo, premier suisse finaliste du télé-crochet The Voice n'a pas remporté le concours, mais ses fans et amis ont vibré avec lui. watson est toujours en direct de Neuchâtel où se mêle fierté et un peu de déception.

Si seulement...

A l'annonce des noms des deux derniers finalistes, la foule réunie au Tennis de Mail ne cache pas sa déception. «On aurait bien voulu voter, mais on n'a pas pu, c'est dommage pour lui» s'exclame une spectatrice. Au bar improvisé se tient Sévane, 25 ans, une des amies de Loris.

«On y croyait jusqu'au bout et son parcours est fantastique, on se réjouit de le revoir» Sévane, amie

La jeune femme est une des nombreuses bénévoles venue travailler au restaurant de Carlo Triolo en ce samedi soir. «C'est important de montrer qu'on le soutient et que tout le monde est derrière lui», ajoute-elle. A la question de la future carrière de l'enfant du Tennis club, Valérie, la maman de Sévane intervient.

«C'est vrai que Loris va se consacrer à la chanson, mais il faut laisser les jeunes tenter de réaliser leurs rêves, il n'aura pas de regrets comme ça, il faut tout tenter et on le soutiendra.» Valérie, amie de Carlo Triolo

Tous bénévoles

Premier passage de Loris en duo avec BigFlo et Oli, Donato, serveur bénévole regarde attentivement sa prestation.

Kiko, Laurette et Donato s'occupent du service pendant que le papa de Loris est à Paris

«Ça me fait plaisir de le voir en grand à la télé, c'est une telle émotion» Donato, serveur et ami de la famille

il ajoute: «On n'a jamais vu autant de monde ici, c'est un gamin de chez nous et je ne sais pas quoi dire tellement je suis ému.»

Ici c'est Neuch!

Ambiance de finale au restaurant du Tennis du mail à Neuchâtel. Plus de deux cents personnes se sont données rendez-vous ici pour soutenir en direct Loris Triolo en finale de The Voice. L'enfant du Tennis club et la fierté locale. «Il est tellement humble et gentil, c'est mérité qu'il soit arrivé jusque-là», explique Franco, père de la meilleure amie de Loris.