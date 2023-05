Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine était mardi à Shanghai pour assister à un forum économique. Ce dans le cadre d'une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le président chinois Xi Jinping.



Michoustine est arrivé lundi soir tard à Shanghai, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Il a été accueilli par l'ambassadeur russe en Chine, Igor Morgoulov, ainsi que par l'ambassadeur chinois à Moscou, Zhang Hanhui.



A Shanghai, le Premier ministre russe doit participer à un forum d'affaires Russie-Chine et visiter un institut de recherche sur la pétrochimie, selon le Kremlin, et également mener des discussions avec «des représentants des cercles d'affaires russes» en Chine.



Le forum a invité un certain nombre d'hommes d'affaires russes visés par des sanctions occidentales, notamment dans les secteurs-clés de l'acier, des mines et des fertilisants, ainsi que le vice-Premier ministre chargé de l'Energie, Alexandre Novak, selon l'agence Bloomberg.



La Chine est devenue l'an dernier le premier client de la Russie dans le secteur énergétique, permettant à Moscou, sous le coup de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, de ne pas voir s'effondrer ses exportations de gaz. Mikhaïl Michoustine se rendra mercredi à Pékin, où il rencontrera le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang, selon l'agence d'Etat russe Tass.

Bild: EPA SPUTNIK POOL