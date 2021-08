L'UE doit discuter de toute urgence d'un éventuel nouvel afflux de réfugiés dû à la situation en Afghanistan, selon cinq États méditerranéens de l'UE. C'est ce que réclament la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Malte et Chypre, qui ont accueilli le plus de migrants - notamment d'Afghanistan - ces dernières années.



Dans une lettre adressée par ces cinq États à la présidence slovène de l'UE, publiée tard dimanche soir à Athènes, il est dit que «les conséquences possibles pour la migration dans les pays de premier accueil et dans l'Union européenne» doivent être discutées. Les ministres de l'intérieur de l'UE doivent se réunir par vidéoconférence le 18 septembre.



Les médias grecs ont rapporté, lundi, que leur pays avait déjà pris des mesures initiales en vue d'un éventuel afflux de migrants en provenance d'Afghanistan. De hauts responsables militaires ont étudié la construction de clôtures à des endroits peu profonds de la rivière Evros (en turc: Meric) qui marque la frontière gréco-turque, a rapporté la chaîne d'information Real FM.



En revanche, la situation sur les îles grecques de la mer Égée orientale s'est encore détendue. Pour la première fois depuis des années, selon le ministère des migrations d'Athènes, moins de 6000 personnes vivent dans les camps et aux alentours sur les îles de Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos. Il y a seulement deux ans, plus de 42 000 personnes y vivaient. Ces derniers mois, les garde-côtes grecs avaient renforcé les contrôles dans le détroit entre ces îles et la Turquie.