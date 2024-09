Proche-Orient en direct

L'armée israélienne a annoncé que plus de 100 projectiles avait été tirés depuis le Liban tôt dimanche matin, obligeant des centaines de milliers d'habitants à se réfugier dans des abris antiaériens. Les écoles sont fermées dans le nord du pays.



«Environ 85 projectiles ont été identifiés comme traversant le territoire israélien depuis le Liban» peu après 05h00 et «environ 20» lors d'une précédente salve peu avant 04h00, a expliqué l'armée dans un communiqué.



«Des centaines de milliers de personnes ont dû se réfugier dans des abris antiaériens dans le nord d'Israël», a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée.



L'armée a indiqué que la salve de roquettes tirée par le Hezbollah avait déclenché des incendies, les services de secours israéliens faisant état d'au moins quatre personnes blessées par des éclats d'obus, trois d'entre elles près de Haïfa, grande ville du nord d'Israël.



De son côté, le Commandement du front intérieur en Israël (défense passive) a indiqué dimanche avoir ordonné la fermeture de toutes les écoles jusqu'à lundi 17h00 dans les régions du nord du pays, dont certaines sont situées jusqu'à 80 km de la frontière libanaise.



Frappes dans le sud du Liban

En réponse aux tirs du Hezbollah, l'armée israélienne a indiqué avoir mené de nouvelles frappes sur des cibles du mouvement islamiste dans le sud du Liban.



«L'armée israélienne frappe actuellement des cibles de l'organisation terroriste du Hezbollah au Liban», a-t-elle indiqué dimanche matin un communiqué.



M. Shoshani a déclaré que l'armée israélienne avait frappé toute une série de cibles depuis samedi: «La plupart d'entre elles sont des canons lance-roquettes, afin d'empêcher une attaque à plus grande échelle», a-t-il précisé lors d'un point presse, ajoutant que l'armée frappait également d'autres «infrastructures terroristes».



Au cours de la nuit, «plusieurs objets volants suspects» se sont approchés d'Israël depuis l'Irak, a encore dit l'armée, ajoutant qu'ils avaient été interceptés et qu'aucun blessé n'avait été signalé.



Les échanges de tirs transfrontaliers, quotidiens depuis des mois entre l'armée israélienne et le Hezbollah au Liban, sont de plus en plus fréquents et intenses. Le Hebzollah affirme soutenir ainsi son allié palestinien du Hamas en guerre contre Israël dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le territoire israélien.