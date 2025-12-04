++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

La proposition de la Commission européenne, qui veut utiliser les avoirs russes pour financer un prêt à l'Ukraine,« ne répond pas aux inquiétudes» de la Belgique et reste« la pire des options», a affirmé mercredi le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot. «Nous avons un sentiment de frustration de ne pas avoir été écoutés. Nos préoccupations sont minimisées», a déclaré le ministre des Affaires étrangères à son arrivée à une réunion de l'Otan.La Commission européenne doit préciser mercredi sur quelle base juridique elle voudrait financer un prêt de réparation de 140 milliards d'euros à Kiev, en s'appuyant sur les avoirs de l'Etat russe gelés en Europe. Depuis le début, le gouvernement belge s'oppose à cette idée, craignant que la Belgique, où la grande majorité des avoirs russes en Europe sont centralisés au sein de la société de services financiers Euroclear, ne subisse seule les répercussions en cas de problèmes.«Le texte que la Commission présentera aujourd'hui ne répond pas à nos inquiétudes de manière satisfaisante. Ce n'est pas acceptable d'utiliser l'argent (les avoirs russes, NDLR) et de nous laisser seuls assumer les risques», a souligné Prévot. Si les autres Etats de l'UE persistaient à vouloir mettre en oeuvre un tel montage financier, «nous demandons que les risques encourus par la Belgique soient entièrement couverts», a-t-il insisté, disant vouloir «simplement éviter des conséquences potentiellement désastreuses pour un pays membre à qui on demande de faire preuve de solidarité, sans qu'on lui offre la même solidarité».