++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Plusieurs pays de l'Otan ont annoncé mercredi plus d'un milliard d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Ils ont appelé Moscou à cesser ses menaces ainsi qu'à ouvrir des négociations sérieuses avec Kiev. «Les pourparlers de paix sont en cours, c'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons nous assurer que, pendant qu'ils se déroulent, et sans savoir quand ils prendront fin, l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible pour continuer le combat», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
Plusieurs ministres ont souligné l'absence de volonté de paix du Kremlin à l'issue de ces discussions à Moscou. «Le président Poutine devrait cesser les fanfaronnades et les effusions de sang et être prêt à venir à la table des négociations pour soutenir une paix juste et durable pour l'Ukraine», a jugé la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper.
Les Russes «ne sont absolument pas intéressés ni par un cessez-le-feu ni par un accord de paix», a souligné à son arrivée à Bruxelles le ministre lituanien des Affaires étrangères Kestutis Budrys, appelant les Alliés de l'Otan à soutenir l'Ukraine. Plusieurs d'entre eux, dont la Norvège, la Pologne et l'Allemagne, ont annoncé mercredi qu'ils allaient acquérir pour environ un milliard d'euros d'armes américaines au profit de l'Ukraine.
Ces achats se feront dans le cadre du programme Purl, visant à équiper l'Ukraine en armement américain, financé par les pays européens, qui a déjà permis de lever quelque quatre milliards d'euros. Le Canada a également promis 200 millions d'euros, et les Pays-Bas ont annoncé lundi s'engager à hauteur de 250 millions d'euros.