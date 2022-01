Un diamant noir hors du commun sera mis en vente par la maison Sotheby's à Londres, au Royaume-Uni, le mois prochain. Image: sda

Si jamais, ce diamant noir venu de l'espace sera bientôt aux enchères

Un diamant noir hors du commun, et c'est peu dire vu qu'il vient de l'espace, sera vendu au plus offrant par la maison de ventes aux enchères Sotheby's, le mois prochain.

Elle est surnommée The Enigma (l'enigme). La pierre précieuse, qui vaut tout de même un record de 555,55 carats, a été classée parmi les diamants les plus grands et les plus résistants du monde. Selon les experts en gemmologie de la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's, elle serait tombée sur la terre, en provenance de l'espace, il y a plusieurs millions d'années. Ce fameux diamant noir sera mis en vente début février, à Londres.

«Les diamants noirs comme celui-ci, également appelés "carbonados", sont issus d'un impact météorique sur la Terre, forgés à partir de l'explosion ou dérivant de l'astéroïde lui-même» Sotheby's

Voilà la bête, enfin, la pierre: Vidéo: YouTube/Sotheby's

1 milliard d'années au compteur

Le diamant, qui serait «âgé» d'un milliard d'années, devrait atteindre au moins 6,8 millions de dollars (6,3 millions de francs) lorsqu'il sera mis en vente sur Internet, du 3 au 9 février. Sotheby's acceptera les crypto-monnaies comme moyen de paiement, ainsi que les paiements en espèces, évidemment.

La maison Gübelin, en Suisse, et le Gemological Institute of America ont tous deux déclaré qu'il s'agissait de la plus grande pièce connue de ce type, et elle a été inscrite pour la première fois au Guinness World Records en 2006.

En parlant d'enchères: Comment une fausse Joconde «originale» peut être vendue 150 000 euros de Marine Brunner

555,55 carats

Selon Sotheby's, cette campagne publicitaire de 2022 marque la première exposition publique du diamant. Après avoir été dévoilé cette semaine au Dubai Diamond Exchange, l'Enigma se rendra à Los Angeles, aux Etats-Unis, du 24 au 26 janvier avant d'atterrir à la maison de vente aux enchères de Londres en février.

«Conformément à son thème numérique, le bijou de 555,55 carats a également été taillé avec 55 facettes, une prouesse technique pour l'un des diamants les plus résistants qui existent. La forme du diamant est basée sur le symbole de la paume du Moyen-Orient, la Khamsa, qui représente la force et la protection. Khamsa signifie "cinq" en arabe, le chiffre cinq est donc un thème récurrent dans ce diamant.» Sophie Stevens, spécialiste en joaillerie chez Sotheby's Dubaï.