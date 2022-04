Francine Floch alias «Joséphine de l'Ile Maurice» a été actrice pour films X pendant dix ans. Image: le site de joséphine de l'île maurice/keystone

Une actrice porno et son mari «ex-taulard» virés du parti de Zemmour

Un couple de militants s'est récemment fait évincer de Reconquête!. En cause: un passé aux antipodes de son actuelle carrière politique. Le duo dénonce aujourd'hui une «discrimination» de la part de ceux qui voulaient éviter de se mélanger à des «brebis galeuses».

Nouvelle casserole du côté de Reconquête!. Jeudi 31 mars, le parti politique d'Eric Zemmour s'est séparé de deux adhérents: Didier et Francine Floch. Il s'agit d'un couple de militants, membres de l'administration du mouvement dans leur propre département en Ardèche. Problème: le passé des mariés, qui les a récemment rattrapés, a gêné quelques-uns de leurs anciens collaborateurs, a rapporté Le Dauphiné Libéré.

Des vies sulfureuses

En février dernier, Grégory Delaporte, un membre du siège de Reconquête! et ancienne figure des Gilets jaunes, a découvert des faits surprenants. De 1997 à 2008, Francine Floch, dite «Joséphine de l'Ile Maurice» à l'écran, a exercé en tant qu'actrice pornographique. La Franco-Mauricienne, qui se décrit sur son blog comme une artiste, était produite par son mari Didier Floch. Lequel avait également son petit secret.

Dider Floch et Francine Floch, dans Le Dauphiné Libéré, le 31 mars 2022. Image: capture d'écran d'une vidéo du dauphiné libéré

«Je suis avant tout, une artiste du spectacle, une femme publique, j’aime apporter du rêve et faire fantasmer. J’ai toujours eu besoin de charmer, que ce soit avec ma voix comme chanteuse ou avec mon image comme actrice dans mes nombreux films pour adultes, comme mannequin ou modèle pour des photos ou en d’autres circonstances. Peut-être aussi parce que je suis une femme et qu’une femme, ça aime toujours plaire et séduire…» Francine Floch, ancienne membre de Reconquête! en Ardèche. blog de Francine Floch

Le mari, ancien secrétaire général du parti d'Eric Zemmour, est un ex-«taulard» d'après les dires de son épouse. Accusé d'escroquerie et d'abus de confiance, on apprend sur le propre site internet de Didier Floch que celui-ci avait fait de la prison en 1991. Des condamnations qui ne figuraient plus dans son casier judiciaire lorsqu'il s'est reconverti en politique. Cela n'a toutefois pas empêché une convocation dont Didier et Francine se souviendront longtemps.

Accusations de discrimination

Appelé au siège de Reconquête! pour expliquer son passé et, par la même occasion, supprimer le sulfureux blog, le couple d'Ardéchois a dénoncé, auprès des journalistes du Dauphiné, une «humiliation». Selon lui, la réunion se serait «transformée en tribunal parallèle».

«Nous pensions que cela pouvait être une dérive locale, mais en fait tout le monde cautionne ce qu'il s’est passé. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire. Nous avons été évincés en raison de nos activités professionnelles et artistiques! On est dans la discrimination. On se demande même si ce n’est pas à cause des origines mauriciennes de ma femme» Didier Floch, ancien secrétaire général de Reconquête!. linfo.re

«Imaginez si un tel parti arrivait au pouvoir», a déclaré Didier Floch dans l'Info.re. Dans le média régional, l'ancien membre de Reconquête! a pointé les origines mauriciennes de Francine Floch comme l'une des raisons de la discrimination dont ils disent tous deux faire l'objet aujourd'hui. Le couple affirme avoir été «écarté injustement». Du côté du parti de Zemmour, on ne voit pas les choses de la même manière.

«Des brebis galeuses »

Contacté par l'Agence France-presse (AFP), Thibault Verny, l'un des coordinateurs régionaux de Reconquête!, se défend. «Ils n’ont pas été écartés, il n’y a pas eu de procédure disciplinaire à leur encontre, j’ai dialogué avec eux pour essayer de trouver un compromis», a-t-il expliqué à l'AFP, plus particulièrement au sujet du passé de Francine Bloch.

«J’ai demandé de contrôler les passés de chacun pour qu’on n’ait pas de brebis galeuses ou de profils douteux. C’est ressorti à ce moment-là» Thibaut Verny, coordinateur régional de Reconquête! afp

«La majorité du bureau était mal à l’aise et on leur a demandé de mettre leurs sites internet en stand-by quelques mois, le temps de la campagne. Ils ont refusé et j’ai été contraint de demander la formation d’un nouveau bureau», a conclu le responsable.

Depuis le 31 mars 2022, les autres membres habitant en Ardèche ont démissionné afin de créer un nouveau bureau sans le couple. Une «manœuvre déloyale» et «inadmissible» aux yeux des deux militants qui ne comptent pas s'arrêter là. Une page web censée révéler «la vérité sur l'affaire» a, depuis, été lancée. Francine et Didier Floch bataillent désormais pour discréditer le parti qu'ils soutenaient jusqu'à présent. Une chose est certaine: le Z n'aime pas le X. (mndl)