International

Espace

L'hélico de la Nasa ne peut pas (encore) voler sur Mars



L'hélico de la Nasa ne peut pas (encore) voler sur Mars

Image: Shutterstock/Keystone

Le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète ne sera pas pour tout de suite. À cause d'un problème technique, la Nasa a reporté l'événement de plusieurs jours.



Le vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars était prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Cela aurait été la première fois qu'un engin motorisé se rend sur une autre planète.

Les passionnés devront s'armer de patience: ce voyage historique est maintenant en attente jusqu'au 14 avril au moins. La cause? Un problème technique apparu lors du test des rotors. La Nasa a précisé que l'hélicoptère était «sain et sauf» et qu'il avait envoyé des informations à la Terre.

Jusqu'à cinq vols

Le premier vol durera 40 secondes en tout, et l'hélicoptère s'élèvera seulement à la verticale avant de faire du sur-place.

Nous allons décoller, nous élever jusqu'à trois mètres de hauteur, nous allons pivoter dans la direction du rover, prendre une photo, puis nous allons redescendre

La Nasa prévoit jusqu'à cinq vols, de difficulté croissante, sur une période d'un mois. Avant de décoller, un dernier test des hélices doit encore être réalisé, cette fois «à pleine vitesse».

Quelles chances de réussite?

Il s'agit d'une expérience à «haut risque», mais avec une «grande récompense» à la clé en cas de succès, a expliqué MiMi Aung, cheffe de projet pour l'hélicoptère au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. Et d'ajouter: «La seule incertitude reste l'environnement de Mars», notamment «les vents».

Au moment venu, on pourra suivre cet événement en direct sur YouTube ou sur le site de l'agence spatiale. (hkr/asi/ats)

Engin ultra-léger S'élever dans l'air martien est un défi, car il est d'une densité équivalente à seulement 1% celle de l'atmosphère terrestre. Même si la gravité y est moindre que sur Terre, les équipes de la Nasa ont dû développer un engin ultra-léger (1.8 kg), et les hélices tourneront bien plus vite qu'un hélicoptère standard.

Le premier vol de l'hélicoptère Ingenuity 1 / 9 Le premier vol de l'hélicoptère Ingenuity source: sda / nasa/jpl-caltech handout

Plus d'articles concernant les Etats-unis Les confidences du fils sulfureux de Joe Biden agitent les Américains Link zum Artikel Les Etats-unis évoquent un boycott des JO de Pékin Link zum Artikel Que penser des 65 premiers jours du Président Biden Link zum Artikel Un rapport de l'OMS sème le trouble entre la Chine et les USA Link zum Artikel