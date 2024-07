«Nomades numériques, rentrez chez vous!»: Majorque n'en peut plus

Après Barcelone, au tour de Majorque d'élever la voix. Les locaux sont remontés contre les touristes qui affluent en période estivale.

«SOS riverains: stop au tourisme»: une manifestation pour dénoncer les excès du tourisme sur l'île méditerranéenne espagnole de Majorque et demander un changement de cap a rassemblé 20 000 personnes dimanche dans les rues de Palma, selon la police.

Unie derrière une banderole où l'on pouvait lire «Changeons de cap et fixons des limites au tourisme», une marée de manifestants armés de pancartes et de panneaux colorés a envahi la petite cité touristique, à l'appel de quelque 80 organisations et groupes.

Ces derniers estiment que le modèle actuel place les services publics au bord de la rupture, dégrade les ressources naturelles et rend l'accès au logement de plus en plus difficile pour les habitants.

18 millions de touristes

«Votre luxe, notre misère», critiquait une pancarte en anglais tandis qu'une autre ciblait, également en anglais, les étrangers venus s'installer en télétravail:

«Nomades numériques, rentrez chez vous!»

Un autre panneau résumait l'équation:

«Ce n'est pas de la tourismophobie, ce sont des chiffres: 1 232 014 résidents, 18 millions de touristes»

Un record de 17,8 millions de visiteurs se sont rendus sur l'une des trois îles des Baléares (Majorque, Minorque et Ibiza) en 2023, d'Espagne ou de l'étranger, et cela devrait encore augmenter cette année.

Une autre manifestation avait déjà eu lieu en mai contre le tourisme dans les trois îles de l'archipel, réputé pour sa beauté pittoresque, avec comme slogan «Nos îles ne sont pas à vendre». (ats)