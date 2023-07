Fox News a encore des problèmes

Faute à ces accusés infondées, l'homme affirme avoir reçu des menaces de mort et perdu son travail, avant d'avoir finalement été obligé de déménager. Cet ancien membre du corps des Marines, qui déclare avoir voté pour Donald Trump en 2016 et 2020, se décrit comme un téléspectateur régulier de Fox News.

Ray Epps, un Américain pro-Trump qui a participé aux évènements du 6 Janvier, accuse Fox News de l'avoir présenté, à tort, comme un agent du FBI infiltré ayant incité des partisans de Donald Trump à attaquer le Capitole . Il requiert qu'un montant non défini de dommages et intérêts soit déterminé par un jury.

Les Russes se plaignent: «Pourquoi tout le monde nous déteste?»

Après la rébellion du groupe Wagner, la vie suit son cours en Russie. Et le Kremlin s'active pour redorer le blason du président Poutine.

Poutine, chouchou de la nation, soutenu par le peuple qui l'acclame et le célèbre. Depuis la brève rébellion de Wagner, le Kremlin fait tout pour transformer la faiblesse du président en force. C'est comme si un ouvrier russe recouvrait de peinture un banc rouillé au printemps. Plus l'ancienne couche s'effrite, plus la peinture fraîche est appliquée, et le banc a l'air neuf. Du moins de loin.