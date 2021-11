Waukesha: le conducteur qui a percuté une parade de Noël a été identifié

Des policiers marchent à côté de débris éparpillés le long du parcours d'une parade de Noël, après qu'un 4x4 a franchi une barricade et foncé sur des personnes, dont des enfants, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés à Waukesha, dans le Wisconsin. Image: sda

L’automobiliste accusé d’avoir tué 5 personnes en fonçant dimanche dans une parade de Noël aux États-Unis avait été libéré quelques jours plus tôt, après avoir attaqué une femme à l’aide du même véhicule.

Les autorités américaines ont indiqué qu’ils avaient identifié l'homme qui a provoqué la mort de cinq personnes à bord de son 4x4, lors d'une parade de Noël à Waukesha, aux Etats-Unis. La police avait fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter. Le suspect est inculpé de cinq chefs d’accusation pour homicide.

48 personnes ont également été blessées lors du drame. Dix d'entre eux sont en soins intensifs et 6 sont dans un état critique.

«Le suspect était impliqué dans une dispute conjugale quelques instants avant les faits et il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un acte terroriste» Daniel Thompson, le chef de la police de Waukesha, dans l'Etat du Wisconsin.

Les images du drame: Vidéo: watson

Des «cris assourdissants»

Angelito Tenorio, candidat au poste de trésorier de l'Etat et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Journal Sentinel avoir vu un véhicule de type SUV s'engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade. «Ensuite, j'ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule», a-t-il raconté.

Selon des témoins et des images, le SUV a fait irruption dans la parade derrière un groupe de musiciens scolaires qui défilaient. «Tout ce que j'ai entendu, c'était des cris et ensuite des gens hurler le nom de leurs enfants», a raconté à la chaîne CNN un témoin, Angela O'Boyle, dont l'appartement surplombe la rue principale où se déroulait cette parade.

Kenosha se situe à 80 km de Waukesha

Le gouverneur du Wisconsin a indiqué de son côté que son épouse et lui «priaient pour Waukesha cette nuit et pour les enfants, les familles et les membres de cette communauté affectés par cet acte dénué de sens».

L'incident a eu lieu au terme d'une semaine agitée dans le Wisconsin, où un jeune Américain, Kyle Rittenhouse, a été acquitté à son procès cette semaine, après avoir abattu l'an dernier deux hommes lors d'émeutes et de manifestations contre les violences policières à Kenosha, située à environ 80 km de Waukesha. (ats/jch)