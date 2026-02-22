en partie ensoleillé12°
Un homme armé abattu près de Mar-a-Lago

Un individu armé a été tué par les forces de l’ordre après s’être introduit dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride.
22.02.2026, 15:5122.02.2026, 15:51
epa12735581 US President Donald Trump speaks to reporters before departing from the South Lawn of the White House aboard Marine One in Washington, DC, USA, 13 February 2026. Trump and the First Lady a ...
Le président Donald Trump.Keystone

Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride et a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service américain.

Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.

«Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin.»
Anthony Guglielmi

«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence», a-t-il précisé.

Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé. Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet.

Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride. (dal/ats/afp)

