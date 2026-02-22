Un homme armé abattu près de Mar-a-Lago
Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride et a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service américain.
Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.
«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence», a-t-il précisé.
Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé. Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet.
Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride. (dal/ats/afp)