Pour éviter que le schéma ne se répète, le personnel de l'aquarium de Monterey Bay, qui s'en est occupé avant de la remettre en liberté, a été jusqu'à porter des masques et des ponchos. Malgré ces efforts, la femelle a commencé à s'approcher des humains environ un an après avoir été relâchée dans l'océan.

Le mois dernier, Noah Wormhoudt, 16 ans, était en train de prendre des vagues avec un ami au large de Cowell's Beach à Santa Cruz lorsque la loutre a surgi: «J'ai commencé à pagayer en essayant de l'éviter, mais elle se rapprochait de plus en plus. J'ai sauté de ma planche, puis elle a sauté sur ma planche», se souvient-il auprès du New York Times.

«En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe [...] formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer ailleurs»

Les Russes se plaignent: «Pourquoi tout le monde nous déteste?»

Après la rébellion du groupe Wagner, la vie suit son cours en Russie. Et le Kremlin s'active pour redorer le blason du président Poutine.

Poutine, chouchou de la nation, soutenu par le peuple qui l'acclame et le célèbre. Depuis la brève rébellion de Wagner, le Kremlin fait tout pour transformer la faiblesse du président en force. C'est comme si un ouvrier russe recouvrait de peinture un banc rouillé au printemps. Plus l'ancienne couche s'effrite, plus la peinture fraîche est appliquée, et le banc a l'air neuf. Du moins de loin.