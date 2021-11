Young Dolph abattu alors qu'il était en train d'acheter des cookies

Agé de 36 ans, né à Chicago et élevé à Memphis, le chanteur venait d'entrer dans la boutique de cookies Makeda, où il avait ses habitudes, lorsqu'un individu armé a surgi et a tiré sur lui, rapporte la presse locale. La police a précisé ne pas disposer d'informations sur le suspect pour le moment.

«Ethiquement, la vaccination obligatoire est aujourd'hui l'option la plus sensée»

Le nombre d'infections et d'hospitalisations augmente à nouveau. Il est temps de réfléchir à une vaccination obligatoire, estime l'éthicien de la médecine bernois Mathias Wirth. Juridiquement, ce serait faisable, mais il y a un mais.

Le nombre de cas augmente rapidement et de plus en plus de personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées ou décèdent dans les hôpitaux. Ce que nous avons déjà vu et vécu lors des vagues précédentes se répète. Pour Mathias Wirth, spécialiste en éthique médicale à l'université de Berne, il est donc grand temps d'envisager une nouvelle solution: une vaccination obligatoire.