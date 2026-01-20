La cote de popularité de Trump est en baisse depuis le début de son deuxième mandat. image: keystone

Trump a battu un record d'impopularité

Une année après son retour au pouvoir, Donald Trump affiche un taux d'approbation particulièrement bas. S'il fait globalement pire que ces prédécesseurs, d'autres présidents ont connu des scores encore plus bas.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, il y a exactement une année de cela, Donald Trump n'a pas cessé de glorifier son bilan à la tête du pays. Le président a notamment affirmé avoir «mis fin à huit guerres pendant les huit premiers mois de son mandat», «vaincu l'inflation», «réduis les coûts de l'énergie» ou encore «attiré des milliers de milliards de dollars de nouveaux investissements».

Pourtant, il semblerait que ce soi-disant «Age d'or de l'Amérique» ne suscite pas vraiment l'enthousiasme de la population. Selon un sondage réalisé par CNN, 58% des Américains qualifient la première année du mandat de Trump d'échec, alors que sa cote de popularité se monte à 39%.

Les données recueillies par le célèbre l'institut de sondage Gallup, repérées par le Tages-Anzeiger, vont dans le même sens. En décembre dernier, Gallup attribuait à Trump un taux d'approbation encore plus faible, à savoir 36%. Au moment de prendre ses fonctions, en janvier 2025, le 47e président américain jouissait encore d'une cote de popularité de 47% - laquelle n'a cessé de s'éroder depuis.

En ce moment, Trump fait même pire que son prédécesseur, ce «Sleepy Joe» que le républicain ne cesse d'attaquer. Au moment de terminer son mandat, Biden pouvait compter sur le soutien de 40% de la population - contre 57% au moment de prendre les rênes du pays.

Comme pour Trump, la cote de popularité du démocrate a suivi une trajectoire descendante au cours de son mandat, passant au-dessous de la barre des 40% à plusieurs reprises. Son pourcentage le plus bas, atteint en juillet 2024, est de 36%.

D'importantes fluctuations caractérisent également le premier mandat de Donald Trump, qui s'est terminé avec un taux d'approbation de 34% - le plus faible qu'il n'ait jamais atteint à ce jour.

Au cours des quatre années qui ont précédé, la cote de popularité du républicain s'est souvent maintenue autour des 40%, avec un pic à 48% en février 2020 - ce qui représente le highlight de sa carrière, selon Gallup.

L'évaluation populaire de son prédécesseur est nettement plus contrastée, et se caractérise par des pics bien plus élevés. Au début de son premier mandat, Barack Obama affichait un taux d'approbation de 64%. Ce pourcentage a baissé dans les années qui ont suivi, mais n'est passé au-dessous des 40% qu'une seule fois, à savoir en mai 2012.

La fin du deuxième mandat d'Obama se solde même par une hausse des avis positifs, lesquels atteignent 57% au moment où il cède le pouvoir à Donald Trump.

De 88 à 27%

La satisfaction de la population américaine peut donc évoluer rapidement. George W. Bush en sait quelque chose: le président républicain est passé d'une cote de popularité frôlant 90% au lendemain du 11-Septembre aux 25% affichés vers la fin de son mandat, en 2008, à cause de la guerre en Irak.

Au cours du 20e siècle, de nombreux présidents ont vu leur taux d'approbation chuter au-dessous des 30%. Ainsi Jimmy Carter (28%), Richard Nixon (24%) ou Harry Truman, dont la cote de popularité n'atteignait que 22% en février 1952.

La pire moyenne

L'histoire américaine montre donc que de nombreux présidents ont été plus ou moins populaires que l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump peut toutefois compter sur un record peu flatteur: il s'agit du président ayant le taux d'approbation moyen le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon Gallup, soit 41%. Le classement donne l'image suivante (par ordre chronologique):

Donald Trump : 41%

: 41% Joe Biden : 42%

: 42% Barack Obama : 48%

: 48% George W. Bush : 49%

: 49% Bill Clinton : 55%

: 55% George H.W. Bush : 61%

: 61% Ronald Reagan : 53%

: 53% Jimmy Carter : 46%

: 46% Gerald Ford : 47%

: 47% Richard Nixon : 49%

: 49% Lyndon Johnson : 55%

: 55% John Kennedy : 70%

: 70% Dwight Eisenhower : 65%

: 65% Harry Truman: 45%

