Donald Trump Jr et son épouse Bettina. Image: Instagram

Ce cadeau d'un proche de Poutine met le fils de Trump sous pression

Un élu républicain demande une enquête sur le mariage de Donald Trump Jr aux Bahamas, des festivités financées par l'oligarque russe Umar Kremlev.

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Le sénateur républicain John Curtis a appelé mardi au lancement d'une enquête au Congrès américain sur le paiement par un homme d'affaires russe de festivités en marge du mariage de Donald Trump Jr, fils aîné du président.

«Un grille-pain est un cadeau de mariage. Une fête sur une île privée payée par un oligarque lié à Poutine, c'est autre chose», a déclaré sur les réseaux sociaux l'élu de l'Utah. Sa demande vient ajouter à la pression au sein du camp républicain autour de ce présent.

Donald Trump Jr et son épouse Bettina avaient confirmé la semaine dernière sur Instagram que leur «cher ami» Umar Kremlev avait «très généreusement offert deux soirées incroyables» de festivités aux Bahamas en mai. Le président Donald Trump avait ensuite affirmé vendredi que son fils avait remboursé les dépenses engagées par ce proche du Kremlin, après que des interrogations ont été soulevées sur le risque d'influence étrangère autour de la famille présidentielle.

Vladimir Poutine et Umar Kremlev Image: www.imago-images.de

Des élus républicains se retournent contre Trump

Mais l'annonce n'a pas suffi à éteindre la polémique. «Je demande respectueusement que la commission judiciaire du Sénat lance une enquête sur l'utilisation des relations de la famille présidentielle pour des bénéfices financiers privés, des traitements préférentiels, ou pour plus d'accès de la part d'intérêts domestiques et étrangers», a écrit John Curtis mardi dans une lettre adressée aux chefs de la commission.

L'élu républicain demande à ce que Donald Trump Jr soit assigné à comparaître. Il souhaite en outre qu'une enquête parlementaire sur les affaires d'Hunter Biden, fils de l'ancien président démocrate Joe Biden, soit relancée.

John Curtis Keystone

A son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait repris d'une main de fer le contrôle des républicains au Congrès. Mais depuis plusieurs mois, les exemples d'élus de la majorité allant à l'encontre du président se multiplient, notamment ceux appelant à plus de transparence dans l'affaire Epstein ou à mettre fin à la guerre en Iran. (jzs/ats/afp)