Ron DeSantis a sorti un clip promotionnel inspiré de Top Gun. Image: Ron DeSantis

Le rival de Donald Trump se la joue Tom Cruise et c'est gênant

Le gouverneur de Floride pourrait devenir le prochain président des Etats-Unis. A l'occasion des élections de mi-mandat de cet automne, Ron DeSantis a sorti un clip promotionnel inspiré de Top Gun. Et c'est... gênant.

Parodie du film culte Top Gun ou réel clip de promotion dans le cadre des élections de mi-mandat, prévues à l'automne 2022? La question se pose lorsque l'on regarde la dernière vidéo postée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, intitulée Top Gov. Difficile de dire si celui qui est en bonne position pour devenir le nouveau Donald Trump aux élections de 2024 est sérieux ou pas. Une chose est sûre: le malaise est palpable... et dure une (très) longue minute.

La vidéo en question 👇🏻 Vidéo: watson

Il s'attaque aux médias d'entreprise

Vêtu d'un blouson de cuir et portant des lunettes d'aviateur (qu'il enlève très sérieusement au début de son discours), Ron DeSantis s'adresse à son public en direct des Freedom Headquarters (les quartiers de «la liberté», un principe très important pour le politicien), et s'attaque «aux médias d'entreprise». Les trois règles à suivre lorsqu'on a affaire à eux?

Règle numéro un:

«Ne tirez pas à moins que l'on vous tire dessus. Mais lorsqu'ils tirent, vous ripostez avec une force écrasante»

Règle numéro deux:

«Ne jamais reculer devant un combat»

Règle numéro trois:

«N'acceptez pas leur récit»

Trois super conseils accompagnés d'extraits de séquences lors desquelles Ron DeSantis «cloue le bec» à des journalistes. Ça fait très revenge bedtime procrastination, quand tu t'imagines clasher un collègue deux jours après la dispute, avec des arguments en béton (alors qu'en réalité, t'es plutôt parti pleurer aux toilettes). La vidéo se termine sur lui et son fils qui portent des blousons en cuir et des lunettes d'aviateur. Un texte s'affiche à l'écran: «Envoyez fighter au 5-12345» (oui, c'est un vrai numéro). Les électeurs recevront alors toutes sortes d'informations concernant la campagne électorale.

Sur Twitter, les internautes ne semblent toutefois pas très convaincus par la campagne de communication.

La famille parfaite

Mais ne vous en faites pas: sous ses airs de bad boy, Ron DeSantis est un homme bien, un bon père de famille et un mari génial. Et même pas besoin de passer une semaine avec lui pour le savoir: cette image est largement prônée sur son site internet rondesantis.com. On peut découvrir le parcours de Ron, de sa femme Casey (diplômée en sciences économiques et engagée dans la lutte contre le cancer) et de leurs trois enfants, Madison, Mason et Mamie (la petite dernière, âgée de deux ans, «aime ses frères et sœurs et le bingo»).

Madison aime sauter sur le trampoline et manger des glaces. 🍦 Image: rondesantis.com

Un dimanche chez les DeSantis. Image: rondesantis.com

Le couple s'est rencontré sur un terrain de golf... «and the rest is history». Image: rondesantis.com

Le nouveau Donald Trump

Selon Slate, outre le récent clip promotionnel, Ron DeSantis, qui aiguise ses ambitions présidentielles, «instrumentalise tous les sujets susceptibles de galvaniser un parti républicain radicalisé par quatre années de trumpisme»: interruptions de grossesse (IG), genre, sexualité, race.

Par exemple? La House Bill 1557, un texte surnommé Don't say gay, qui vise à chasser des salles de classe toute discussion concernant les questions de genre et de sexualité. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

Ou encore, comme le relate le Time, l'entrée en vigueur en juillet 2022 du Stop WOKE Act (WOKE pour Wrongs to Our Kids and Employees), une loi destinée à «mettre fin aux préjudices causés aux enfants et aux employés». Comment? En restreignant les possibilités d'aborder les sujets liés au racisme et au sexisme.

«Il est comme Trump, mais un peu plus classe, plus discipliné et brusque, mais sans être trop brusque» Dan Eberhart, donateur régulier du Parti républicain New york times

Celui qui plaît aux Républicains «les plus conservateurs et réactionnaires» pourrait donc représenter une nouvelle opportunité pour le parti, face à Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs qualifié, dans une interview pour le média d'extrême droite One America News (OAN), de «lâches» les politiciens qui refusent de révéler s'ils ont reçu la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 (ce qui est le cas de Ron DeSantis).

En tout cas, celui qui fût un élève de Trump, pourrait bien devenir le nouveau chef du Grand Old Party, et peut-être même le prochain président des États-Unis. (ag)