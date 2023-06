Des débris du Titan ont été retrouvés

Selon BFMTV , les moyens déployés - notamment par les armées américaine et canadienne - continuent d'arriver sur le site où est stationné le Polar Prince, le navire duquel est parti le submersible Titan. Une surveillance aérienne a été mise en place, et des navires dotés de robots sous-marins ont été déployés.

Quatrième jour de recherche. Alors que les secours sont sur le qui-vive et quadrillent ciel et mer à la recherche d'un indice permettant de localiser le submersible disparu, la Garde côtière des États-Unis a confirmé jeudi que des débris avaient été trouvés lors de la recherche.

Merci aux riches de plonger dans la mer pour finir dans la merde

Du premier petit sou investi en bourse, à l’autopsie VIP du cadavre du Titanic, certains milliardaires n'en finissent pas de prendre des risques. Merci à eux. Car siroter une Côte-rôtie dans des mocassins à glands, sur un Yacht et sous le regard envieux des pauvres, n'a jamais enrichi notre curiosité.

«Un hobby de milliardaires», lit-on beaucoup depuis la dramatique disparition du sous-marin touristique Ocean Gate. C'est vrai. Même si les tonnes de commentaires glanés sur les réseaux sociaux fleurent bon le sarcasme, s'enfermer dans une petite baleine en fibre de carbone, ça coûte effectivement plus cher qu'une initiation au paddle à Yvonand. Or, le coût du voyage n'est souvent que l'unique moyen de rassasier une fringale beaucoup plus précoce, personnelle et intense.