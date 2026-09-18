Un avion de chasse américain s'écrase près d'une zone résidentielle

Un F-16 de la garde nationale aérienne du Texas s’est écrasé lors d’une mission d’entraînement dans le Michigan. (Photo d’illustration.) image: dvidshub.net

Un F-16 de la garde nationale aérienne du Texas s’est écrasé lors d’un entraînement dans le Michigan. Le pilote a pu s’éjecter sain et sauf. Une évacuation a été ordonnée autour du site.

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Un avion de chasse F-16 de l'armée américaine s'est écrasé dans l'Etat du Michigan dans le nord des Etats-Unis, le pilote ayant réussi à s'éjecter sain et sauf de l'appareil, a indiqué jeudi l'armée, confirmant une information publiée par des médias américains.

«Un F-16 de la garde nationale aérienne du Texas assigné au 149e bataillon de chasseurs (...) s'est écrasé durant une mission d'entraînement de routine» L'unité, sur sa page Facebook

«Le pilote s'est éjecté avec succès de l'avion. L'incident fait l'objet d'une enquête», a-t-elle rajouté, sans fournir plus de détails. Le porte-parole du département militaire du Texas a déclaré que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Aucun blessé civil n’a été signalé après le crash, survenu dans une zone résidentielle, a indiqué à NBC News Nicole Blonshine, superviseure du canton de Blair. Interrogée par téléphone jeudi après-midi, elle a précisé avoir entendu l’accident depuis son bureau, sans en avoir été témoin.

Nicole Conrad, une habitante, a raconté à la même chaîne que ses enfants avaient été les premiers à apercevoir l’avion militaire. Elle a ensuite entendu une forte explosion, puis vu un parachute coloré et un homme descendre du ciel.

«J’ai entendu une grosse explosion, puis j’ai vu un parachute coloré et un homme qui descendait du ciel» Nicole Conrad, à NBC News

Un autre témoin, Ed Wilson, a affirmé avoir vu l’appareil s’écraser, avant une explosion et l’apparition d’une épaisse fumée noire. Selon son récit, l’avion a poursuivi sa course, le nez relevé, puis a disparu de son champ de vision.

La fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. image:

Un déversement de produits chimiques dangereux lié à l'accident a entraîné l'évacuation de tous les commerces et habitations dans un rayon de 1,6 km, a indiqué la police d'Etat. L'ordre d'évacuation a été levé à 21h44, heure locale. (mbr/ats)