Un avion de chasse américain s'écrase près d'une zone résidentielle
Un avion de chasse F-16 de l'armée américaine s'est écrasé dans l'Etat du Michigan dans le nord des Etats-Unis, le pilote ayant réussi à s'éjecter sain et sauf de l'appareil, a indiqué jeudi l'armée, confirmant une information publiée par des médias américains.
«Le pilote s'est éjecté avec succès de l'avion. L'incident fait l'objet d'une enquête», a-t-elle rajouté, sans fournir plus de détails. Le porte-parole du département militaire du Texas a déclaré que l'incident faisait l'objet d'une enquête.
BREAKING: An F-16 fighter jet crashed in Blair Township, Grand Traverse County, northern Michigan, near County Road 633.— GeoTechWar (@geotechwar) September 17, 2026
The pilot ejected successfully and is reported to be conscious and alert.
Plane - Crash - Michigan
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Aucun blessé civil n’a été signalé après le crash, survenu dans une zone résidentielle, a indiqué à NBC News Nicole Blonshine, superviseure du canton de Blair. Interrogée par téléphone jeudi après-midi, elle a précisé avoir entendu l’accident depuis son bureau, sans en avoir été témoin.
Nicole Conrad, une habitante, a raconté à la même chaîne que ses enfants avaient été les premiers à apercevoir l’avion militaire. Elle a ensuite entendu une forte explosion, puis vu un parachute coloré et un homme descendre du ciel.
Un autre témoin, Ed Wilson, a affirmé avoir vu l’appareil s’écraser, avant une explosion et l’apparition d’une épaisse fumée noire. Selon son récit, l’avion a poursuivi sa course, le nez relevé, puis a disparu de son champ de vision.
Un déversement de produits chimiques dangereux lié à l'accident a entraîné l'évacuation de tous les commerces et habitations dans un rayon de 1,6 km, a indiqué la police d'Etat. L'ordre d'évacuation a été levé à 21h44, heure locale. (mbr/ats)