En 2018, Poutine et Trump étaient complices. Trop? Image: AP

Mystère à la Maison-Blanche: un dossier secret sur la Russie a disparu

Des documents classés manquent dans les archives du gouvernement américain, dont apparemment un dossier contenant du matériel sur la Russie.

Marianne Max / t-online

Un dossier dans lequel auraient été classées des informations top-secrètes en rapport avec la Russie a disparu de la Maison Blanche à Washington. La nouvelle a été diffusée par la chaîne américaine CNN, citant des sources proches du dossier. Les documents qui auraient été égarés à la fin du mandat de Donald Trump et n'ont pas été retrouvés depuis.

Les responsables du renseignement craignent désormais que les secrets de sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés, jusqu’à présent gardés, ne soient révélés. L'année dernière, ils ont informé le chef de la commission sénatoriale du renseignement de la disparition des documents en question.

Quelles informations exactement contenait le dossier secret sur la Russie? Où a-t-il été vu pour la dernière fois? Et où est-il censé être à l'heure actuelle?

Un éventuel sabotage des élections américaines

Selon CNN, le dossier secret contenait de nombreuses pages de documents que les Etats-Unis et leurs alliés de l’Otan avaient collectés sur les Russes et leurs agents. Ces informations incluraient des sources et des méthodes: elles conforteraient les soupçons des services secrets américains selon lesquels le président russe Vladimir Poutine aurait tenté d'aider Trump à remporter les élections de 2016.

En 2017 déjà, les services de renseignement américains avaient déclaré que Poutine avait ordonné une «campagne d'influence» visant à nuire à Hillary Clinton, alors rivale de Trump au sein du Parti démocrate. Le rapport de la communauté du renseignement des Etats-Unis de l'époque indiquait que Moscou avait utilisé diverses tactiques pour influencer le résultat des élections.

Evaporé dans le chaos

Toujours selon la chaîne d'informations, le dossier a été vu pour la dernière fois à la Maison Blanche, au cours des derniers jours de Trump à la présidence des Etats-Unis. La veille de son départ du Bureau ovale, le républicain a ordonné que la plupart des documents contenus dans ce dossier de près de 25 centimètres d'épaisseur soient rendus publics. Malgré les avertissements de hauts responsables de l’administration Trump, le président américain sortant est allé au bout de son idée.

Le contenu du dossier a donc été examiné et édité par le personnel républicain sous la supervision de Mark Meadows, alors chef de cabinet de la Maison Blanche. La consigne: les copies des informations classifiées devaient être distribuées aux républicains et aux journalistes de droite dans tout Washington. Les copies avaient déjà été envoyées, mais ont été retournées sur instruction des avocats de la Maison Blanche qui exigeaient un nouveau filtrage des données sensibles.

Quelques minutes seulement avant l’investiture du président américain Joe Biden, Mark Meadows, alors chef de cabinet de la Maison Blanche, s’est précipité au ministère de la Justice pour remettre personnellement une copie caviardée pour un examen final. Depuis lors, certains documents ont été publiés et des exemplaires supplémentaires se trouvent désormais aux Archives nationales des Etats-Unis. Le bémol, c'est que le dossier original est introuvable.

Il se serait évaporé durant le dernier grand ménage de l'administration Trump à la Maison Blanche. Même lorsque le FBI a fouillé la résidence de vacances de Trump à Mar-a-Lago l'année dernière, il n'a pas été retrouvé. Après la perquisition dans sa propriété, Trump doit désormais justifier le fait d’avoir emporté des cartons de documents des services secrets et de les avoir partiellement détruits. CNN cite un responsable américain qui explique qu'aucune recherche de documents de renseignement liés à la Russie n’a été effectuée à Mar-a-Lago. Au lieu de cela, on pense que le fichier secret se trouve à un autre endroit.

Soupçons côté républicain

Cassidy Hutchinson, l'une des principales collaboratrices de Mark Meadows, a témoigné devant le Congrès. Selon CNN, elle a écrit dans ses mémoires qu'elle pensait que Mark Meadows avait emporté chez elle une version non caviardée du dossier. Le dossier original aurait été conservé dans le coffre-fort de son patron. Contacté par la chaîne, l'avocat de Mark Maedows nie ces allégations. Il ne pouvait pas dire où se trouve actuellement le dossier, même si son client était responsable des fichiers secrets.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure la recherche du dossier disparu est actuellement menée, car le silence règne autour de l'affaire. Des responsables américains, les services secrets américains - la CIA et le FBI -, les Archives nationales, le bureau du directeur du renseignement national et de la commission sénatoriale du renseignement n'ont pas souhaité commenter les recherches de la chaîne. Un avocat de Cassidy Hutchinson s'est aussi muré dans le silence à ce sujet. Un porte-parole de Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire de la part de CNN.