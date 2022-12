«La glace m'a arraché la peau»: Noël à l'endroit le plus froid des Etats-Unis

«La glace m'a arraché la peau»: Noël à l'endroit le plus froid des Etats-Unis

Des dizaines de millions d'Américains ont vu leur week-end de Noël chamboulé par des coupures de courant massives, des routes devenues impraticables et des milliers de vols annulés, provoquant le chaos dans les aéroports. Lundi, le nombre de vols annulés aux Etats-Unis est passé à environ 3800 contre 3500 auparavant annoncé, selon le site de suivi Flightaware.com. (mbr/ats)

Et ce n'est pas fini

Etats-Unis: les 3 tempêtes de neige les plus meurtrières en 30 ans

Etats-Unis: les 3 tempêtes de neige les plus meurtrières en 30 ans

Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains est d'au moins 49 morts, mais on s'attend à ce que d'autres victimes soient peu à peu retrouvées.

Même si l'intensité de la tempête n'est plus celle de ces derniers jours, il est «toujours dangereux d'être dehors», a alerté la gouverneure de New York, Kathy Hochul. Jusqu'à 30 cm de neige devaient encore tomber.

Arrêts cardiaques et corps congelés: le bilan du «blizzard du siècle» s'alourdit

Plus de «International»

Ce n'est pas faute à l'Etat de New York d'être habitué au froid et aux tempêtes. Durant le week-end de Noël, il a été enseveli sous des mètres de neige.

Ce n'est pas faute à l'Etat de New York d'être habitué au froid et aux tempêtes. Durant le week-end de Noël, il a été enseveli sous des mètres de neige. Image: sda

Voici les pays les plus hauts du monde: la Suisse battue par un pays d'Europe

Le patron de l'aviation avertit: «Voler coûtera plus cher à l'avenir»

20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe

«No nazis!» Les Pussy Riot attaquent Poutine et lui pissent dessus

A cause de son nom, ce magasin genevois vit un cauchemar bancaire

Les plus lus

La propagande du Kremlin s'infiltre dans les écoles et garderies russes

Le discours contre le prétendu ennemi occidental se renforce de plus en plus en Russie, et est enseigné aux enfants. Ceux qui osent critiquer le régime risquent la prison.

«Bonjour soldat, je m'appelle Wika», écrit une fillette de huit ans dans une écriture gribouillée. Elle prépare une lettre pour le front, suivant la consigne que son école de la région d'Irkoutsk lui a donnée.