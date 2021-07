International

Etats-Unis

Dans le Missouri, des gens se font vacciner en secret



Pour éviter la réaction de leurs proches, ils se font vacciner en secret

Image: Shutterstock

La vaccination contre le Covid est devenue un sujet si clivant que certaines personnes dans le Missouri se font vacciner en secret, par crainte d'une réaction négative de leurs proches.

«T'es vaccinés contre le Covid, toi?». C'est une question qu'on entend de plus en plus souvent ces derniers mois. C'est également un thème délicat, car le sujet est clivant.

Plusieurs sondages montrent qu'une partie de la population ne veut pas se faire vacciner. L'imposition du certificat sanitaire en France et en Italie, ainsi que l'obligation vaccinale pour les soignants décidée dans ces deux pays risquent de creuser davantage le fossé entre vaccinés et non-vaccinés. Même à l'intérieur de la même famille.

Il n'est donc pas étonnant de découvrir que, dans l'Etat américain du Missouri, certaines personnes se font vacciner en secret, par crainte d'une réaction négative de leurs proches, comme le raconte CNN.

«Des patients qui sont venus se faire vacciner ont essayé de déguiser leur apparence, ils sont même allés jusqu'à dire "s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne laissez personne savoir que j'ai reçu ce vaccin"», raconte à CNN Priscilla Frase, médecin à l'Ozarks Healthcare de West Plains.

Elle assure qu'elle et ses collègues font «tout le possible pour que les gens se sentent à l'aise», même si on ne comprend pas très bien comment. (asi)

Ça n'a rien à voir, mais le premier café à chats de Suisse vient d'ouvrir à Zurich 😍 1 / 8 Le premier café à chats de Suisse a ouvert à Zurich 😍 Plus d'articles sur le vaccin La Suisse devra-t-elle imposer la vaccination sans le dire? Link zum Artikel Pourquoi l'initiative contre la vaccination obligatoire va aboutir Link zum Artikel Le statut vaccinal, c'est le nouveau critère des rencontres en ligne Link zum Artikel Cher OFSP, soyez plus cohérent et ne jouez plus avec nos nerfs Link zum Artikel