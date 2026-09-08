Vidéo: watson

Miami: la boîte noire de l'avion-cargo a été récupérée

Les autorités ont réussi à mettre la main sur la boîte noire de l'avion-cargo affrété par Amazon qui était sorti en bout de piste à son atterrissage à l'aéroport de Miami. L'accident a fait cinq morts et cinq blessés.

Plus de «International»

La boîte noire de l'avion-cargo sorti en bout de piste à son atterrissage à l'aéroport international de Miami a été récupérée, a annoncé lundi la directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), Jennifer Homendy.

Les victimes se trouvaient à bord d'un van transportant sept employés d'une entreprise de nettoyage utilisée par les compagnies aériennes et d'un SUV, emboutis successivement dimanche par le Boeing 767-300 affrété par Amazon, a précisé Jennifer Homendy lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Miami, dans le sud-est des Etats-Unis.

L'appareil a traversé une barrière avant d'entrer en collision avec le SUV qui circulait sur une artère routière, et «a continué dans l'herbe pour percuter une autre barrière, délimitant une zone où des robots-taxis Tesla étaient garés», a-t-elle détaillé.

Keystone

Au total, il a dépassé «d'environ 400 mètres la surface asphaltée» de l'aéroport, a souligné la responsable du NTSB, décrivant les lieux de l'accident comme une scène de «dévastation totale», avec des marques de pneus du bitume jusqu'à l'herbe et «des débris partout».

«Nous avons réussi à récupérer les enregistreurs des données de vol et du cockpit, qui seront envoyés ce soir, dans quelques heures, au siège du NTSB où elles pourront être examinées et téléchargées demain» (mardi), a-t-elle encore déclaré.

Pilote piégé dans le cockpit

Interrogée sur la vitesse de l'avion au moment de l'atterrissage, Jennifer Homendy a indiqué que les enquêteurs disposaient de «données, mais de sources diverses». «Nous voulons confirmer ces données avec l'enregistreur de vol», a-t-elle dit, espérant pouvoir fournir plus d'informations mardi.

Il s'agissait du troisième vol de l'appareil dimanche: parti de Cincinnati (nord) pour Miami, puis de Miami à San Juan, à Porto Rico dans les Caraïbes, pour revenir ensuite à Miami. Les pompiers ont dû extraire le pilote et le copilote, piégés dans le cockpit, alors que les moteurs de l'avion étaient «en feu», a expliqué dimanche leur responsable.

Le vol était opéré par la compagnie spécialisée 21 Air, qui exploite plusieurs appareils pour le géant du commerce en ligne. L'accident continuait à perturber les opérations de l'aéroport de Miami, qui enregistrait lundi près de 90 vols annulés dans les deux sens et près de 400 retardés, selon le site spécialisé FlightAware. (ats)