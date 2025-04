Le journal précise que l'épouse du ministre, journaliste et également ancienne salariée de Fox News, n'est pas employée par le Pentagone. Le frère et l'avocat de Pete Hegseth y occupent en revanche des postes. Le New York Times écrit:

Selon le New York Times , ce trumpiste pur jus aurait commis une bourde supplémentaire, en partageant les informations concernant cette opération militaire sur un autre groupe Signal, cette fois privé, et sans l'aide de son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz.

Le «Signalgate» n'en finit pas, et pourrait bien devenir un sacré caillou dans la chaussure de Donald Trump. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, était déjà mis en cause pour avoir partagé, le 15 mars dernier, des informations sur une frappe au Yémen dans un groupe Signal incluant un journaliste invité par erreur .

«Oskar», le drone kamikaze français qui a convaincu l'Ukraine

Fort d'une expérience reconnue dans le conflit ukrainien, le fabricant de drones toulousain Delair a pris son envol avec une production axée sur l'industrie de défense. Récit d’une montée en puissance.

«Depuis un an et demi, on a triplé notre production, on est passé d’une centaine de drones par an à plus de 250», se félicite le directeur de production Luc Arnaud. Sweat à capuche anthracite affichant le dessin d'un des trois drones produits par Delair, il détaille les défis de cette montée en charge: réorganisation de l'espace, recrutement, cohésion des équipes.