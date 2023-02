Depuis le ballon-espion chinois début février, trois autres «objets» volants ont été abattus par les Américains. On ignore toujours en quoi ils consistent.

Pourquoi le ciel américain est envahi par les ovnis

Les objets volants non identifiés prolifèrent dans le ciel des Etats-Unis, au point que certains hauts responsables américains n'excluent pas une cause «extraterrestre».

Et de quatre! Après le fameux ballon-espion chinois début février, trois autres objets volants non identifiés ont traversé l'espace aérien américain ce week-end, avant d'être interrompus dans leur course par l'armée de l'air.

Selon les informations des autorités, le quatrième spécimen flottant inconnu, une «structure octogonale avec des cordes suspendues», a été repéré pour la première fois samedi au-dessus du lac Huron, dans le Montana.

Quelques heures de tergiversations plus tard, l'indésirable, jugé trop proche de sites militaires sensibles et «potentiellement dangereux pour l'aviation civile», a finalement été abattu par un F-16, sur ordre du président Joe Biden.

Des extraterrestres?

L'étrange ballet volant, qui prend place depuis une dizaine de jours dans l'espace aérien des Etats-Unis, a de quoi semer la confusion. Si bien que, dimanche soir, alors que le bon peuple américain avait les yeux rivés sur son poste de télévision pour la seconde mi-temps du Super Bowl, deux responsables du renseignement ont fourni leurs (maigres) explications lors d'une conférence de presse à Washington.

Que sait l'armée de cet embarrassant défilé? La réponse tient en deux mots:

Presque rien.

De ces ovnis, le Pentagone ignore l'expéditeur, la mission, et même la nature exacte. L'engin abattu vendredi est décrit comme un «objet de la taille d'une petite voiture». Celui de samedi, comme «cylindrique». Quant à celui de dimanche, en revanche, il s'apparentait davantage à un ballon, rapporte l'agence Bloomberg.

On ne sait même pas ce qui les maintient en l'air, a encore précisé le général Glen VanHerck, à la tête de la défense aérospatiale américaine, lors de la conférence de presse dimanche. Bref, à ce stade:

«Rien n'est exclu» Glen VanHerck, responsable du North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Rien, pas même une origine extraterrestre. En effet, le point de presse le plus sérieux du monde peut donner naissance aux questions les plus farfelues.

Lorsqu'une journaliste a osé s'enquérir d'une possible nature extraterrestre des objets volants, le commandant lui-même s'est refusé à écarter cette hypothèse: «Je laisserai la communauté du renseignement et la communauté du contre-espionnage déterminer cela. (...) Nous continuons d'évaluer chaque menace potentielle inconnue qui s'approche de l'Amérique du Nord et tentons de l'identifier.»

Plusieurs responsables de la sécurité nationale ont néanmoins exclu l'hypothèse que l'US Air Force a interrompu le voyage d'objets volants extraterrestres. «Personne ne pense que ces choses sont autre chose que des appareils fabriqués ici sur Terre», a affirmé un haut responsable anonyme au New York Times. Postulat partagé par Luis Elizondo, officier du renseignement militaire qui a dirigé le programme OVNI du Pentagone jusqu'en 2017.

Mais alors, c'est quoi, ces ovnis?

La réponse tient probablement plus d'une explication banalement terrienne et rationnelle que dans une visite impromptue d'E.T. Peu de doutes sont permis au sujet du premier objet abattu le 4 février dernier, identifié comme un ballon météorologique par le département de la Défense.

En ce qui concerne ses successeurs, en revanche, de nombreuses questions subsistent. Les autorités américaines et canadiennes sont toujours à la recherche d'éventuels débris. Seule une inspection en profondeur par le FBI et la Gendarmerie royale du Canada permettra, peut-être, d'en savoir plus.

Des restes du ballon-sonde chinois ont été retrouvés au large Myrtle Beach, en Caroline du Sud, le 5 février. Sa charge utile, par contre, n'a pas encore été récupérée. Image: sda

Interrogé par le New York Times, un haut responsable de l'administration a avancé la théorie d'objets-espions envoyés par la Chine ou la Russie, afin de tester les capacités de collecte de renseignements américaines et la vitesse de réaction de l'armée face à une intrusion sur son sol. Mais il ne s'agit, là, insiste-t-il, que d'une hypothèse.

Retombées politiques

Une chose est certaine: l'épisode du ballon chinois a provoqué une vague de querelles partisanes dans la sphère politique américaine, et ne restera pas sans conséquences.

Au cœur des débats du Congrès: ce long moment de flottement de l'administration Biden au sujet du ballon-espion chinois, plusieurs jours durant, face à une potentielle menace étrangère au-dessus du sol américain.

Plus que jamais, les radars du Commandement de la défense et la question de l'espace aérien sont sous haute tension. La preuve: depuis l'incursion du ballon-espion, il a ajusté la sensibilité de son système. D'où la prolifération d'objets volants inconnus détectés, en l'espace de quelques jours. Pour ce qui est d'une origine extraterrestre.. tout reste encore à prouver.