Plusieurs heures après la fusillade, «le suspect a fui la scène et reste introuvable». La police n'a fourni aucune description du suspect et n'a pas précisé le type d'arme dont il a fait usage.

«Il y a au moins dix autres victimes qui ont été transportées dans plusieurs hôpitaux locaux et se trouvent dans des conditions allant de stable à critique.»

«Les policiers ont pénétré dans l'endroit et repéré des victimes supplémentaires», a-t-il dit. Les services de secours «ont soigné les blessés et déclaré sur place la mort de dix des victimes». Il a ajouté:

Un homme a ouvert le feu dans un dancing alors que les habitants célébraient le Nouvel an lunaire, selon la police. Le capitaine Andrew Meyer, du bureau du shérif de Los Angeles, a expliqué aux journaliste avoir répondu à des appels d'urgence samedi vers 22h10 (08h10 suisses) et découvert alors des gens en train de fuir les lieux.

Les tirs sont survenus alors que le Nouvel An chinois était célébré à proximité. Les festivités se déroulent tout le week-end et attirent des dizaines de milliers de visiteurs, selon la BBC .

Dix personnes ont été tuées et dix autres blessées lors d'une fusillade survenue samedi soir à Monterey Park, ville du Sud de la Californie majoritairement peuplée de personnes d'origine asiatique, ont annoncé dimanche les autorités. Le suspect est toujours en fuite.

Fusillade à Monterey Park: 10 personnes tuées lors du Nouvel An chinois

«Des dégénérés»: Le chef de Wagner démolit le Kremlin et ses soldats

Plus de «International»

Une fusillade durant une célébration du Nouvel An lunaire à Monterey Park, près de Los Angeles, a fait 10 morts et 10 blessés.

Les forces de police sont intervenues après une fusillade à Monterey Park lors du Nouvel An chinois.

Les forces de police sont intervenues après une fusillade à Monterey Park lors du Nouvel An chinois. Image: sda

Crash au Népal: reprise des recherches et deuil national

Un homme meurt en s'écrasant contre le lieu le plus emblématique de Berlin

Les plus lus

Le naufrage du PS français

Un naufrage qui n'en finit pas. Tard jeudi soir, les socialistes auraient pu simplement fêter leur nouveau patron. Au lieu de ça, et au sein d'un parti déjà lacéré par les tensions, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol se crêpent le chignon et s'accusent mutuellement d'irrégularités en brandissant des recours. Le PS est en PLS.

Un micmac électoral qui tombe très mal. Jeudi 19 janvier, la gauche semblait unie comme jamais pour s'opposer avec poigne à la réforme des retraites, enfantée par le gouvernement Macron. Dans les rues, des élus bras dessus, bras dessous, une mobilisation record et en colère, des syndicats étonnamment au diapason et un message clair.