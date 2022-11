Image: Keystone

Voici le trio féminin diabolique qui soutient Donald Trump

Sans les femmes, le trumpisme ne fonctionnerait pas aux Etats-Unis. Ses représentantes les plus radicales s'appellent Kari Lake, Marjorie Taylor Greene et Candace Owens. Portrait.

Bastian Brauns, Washington / t-online

Ce sont des enregistrements de Donald Trump qui ont semblé un instant compromettre sa victoire à l'élection présidentielle de 2016. Il avait tenu des propos sexuellement désobligeants à l'égard des femmes. Ce n'était pas la première fois. Ses défenseurs ont qualifié ces propos de locker room talk. C'est ainsi que les hommes parlent dans les vestiaires quand les femmes ne sont pas là. La crainte à l'époque était que les électrices, en particulier celles des banlieues populaires, ne deviennent le talon d'Achille de Donald Trump.

C'était il y a longtemps. Entre-temps, les femmes sont devenues l'arme la plus puissante du mouvement Make America Great Again de Donald Trump. Il leur laisse habilement de l'espace, partage son pouvoir avec elles et les encourage avec bienveillance. Parmi elles, les deux femmes politiques Kari Lake et Majorie Taylor Greene ainsi que l'activiste Candace Owens.

Kari Lake , la démagogue

Pour partager le pouvoir de Donald Trump, les trois forment une sorte de club de diablesses. Leur principal point commun: elles propagent toutes le mensonge de Trump sur la fraude électorale. Leur objectif principal: aller plus loin dans le radicalisme de l'ex-président afin de garder la base de son côté. Tout cela aide le milliardaire et fait d'elles un danger pour les démocrates.

Commençant par Kari Lake, 53 ans, candidate au poste de gouverneur en Arizona. Elle fait preuve d'une réthorique forte et est radicale dans ses idées. Dernière action en date? Une scène de sa campagne électorale fin octobre en Arizona. Celle qui est sans doute le plus grand talent politique parmi les trumpistes se tient sur une scène à Morristown, au nord-ouest de Phoenix, lors d'une apparition à un événement de rodéo. Au sujet de son adversaire démocrate dans la course au poste de gouverneur de la région, elle déclare:

«Katie Hobbs pense qu'il y a 47 sexes différents»

Le public pousse des cris de joie. Un groupe de musique joue pendant que les visiteurs admirent les cavaliers taureaux.

Kari Lake s'exclame:

«Je n'ai pas fait d'études de biologie, mais il y a deux sexes, les gars. Deux!»

Sous les acclamations de la foule, elle poursuit:

«Comme on est au rodéo, j'ai un défi pour toi: Katie Hobbs, pourquoi tu n'essayerais pas de traire un taureau et me dire comment faire?!»

Peut-être qu'on pourrait «éclairer la démocrate de manière tout à fait raisonnable», raille Lake en s'exclamant: «Envoyez-la traire un taureau!»

La républicaine soutenue par Donald Trump mise à fond sur le combat culturel contre les thèmes de gauche liés à l’identité. Comme il n'y a que peu de personnes trans, cela ne joue aucun rôle pour elle. Elles seraient même un poids pour la trumpiste puisque ces personnes doivent faire face à de nombreux problèmes. Kari Lake schématise ces problèmes comme étant le thème principal des démocrates et comme symbole d'un monde qui serait en fait très simple si la gauche ne le compliquait pas inutilement.

Pourtant, elle était autrefois tout à fait capable de faire preuve de sensibilité face à ce sujet. Elle écrivait en 2015 sur Facebook:

«Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont confrontés à ce dilemme difficile et qui ont besoin de compréhension et de soutien»

Kari Lake était même considérée à l'époque comme une sorte de «reine des gays».

Rencontre personnelle: je l'ai vue pour la première fois en direct deux jours après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, lors de la CPAC d'Orlando, une conférence politique conservatrice annuelle.

Elle n'a pas dit un mot sur la guerre. Le combat culturel Awake not woke était plus important pour elle. Elle a excité la salle remplie de républicains conservateurs de droite contre les journalistes présents. L'expérience qu'elle a faite de sa capacité à diriger, contrôler et faire basculer les humeurs a été riche d'enseignements.

Conclusion sur le danger potentiel qu'elle représente: son habileté rhétorique et son charme n'ont rien à envier à ceux de Barack Obama. Ses messages démagogiques sont ceux d'un Steve Bannon au féminin. Cela fait d'elle la candidate partisane de Donald Trump la plus dangereuse. Il fera peut-être d'elle sa colistière en 2024.

Elle devrait remporter largement l'élection de gouverneur de l'Arizona. Elle a donc une influence directe sur le décompte des voix. Si Trump n'en obtenait à nouveau pas assez en 2024, Kari Lake en trouverait probablement autant qu'il en a besoin. Elle ne précise pas si elle accepterait une défaite en Arizona.

Marjorie Taylor Greene , la violente

Marjorie Taylor Greene, 48 ans, députée au Congrès et candidate de Géorgie. Elle est conspirationniste et à une tendance à à la violence.

Dernière action en date: le jour d'Halloween. Marjorie Taylor Greene a dépassé les limites en faisant diffuser un message électoral sous le titre «Stop aux abus». Le président américain y est présenté de manière peu subtile comme un pédophile. Une musique menaçante, une apparence de film d'horreur, des scènes montrant Joe Biden à différentes occasions où il touche des enfants.

Ce n'est pas un produit d'Halloween. Les réseaux de droite et les groupes de conspiration QAnon répandent depuis des mois le message selon lequel Joe Biden attoucherait des petites filles. C'est ainsi que Taylor Greene exploite la théorie conspirationniste du «Pizzagate», bien connue aux Etats-Unis. Selon cette dernière, un réseau de pédophiles agirait à partir d'une pizzeria de Washington, qui enlèverait des enfants, les torturerait et boirait leur sang.

Outre Steve Bannon, Marjorie Taylor Greene a également excité les partisans de Donald Trump avant l'assaut du Capitole le 6 janvier. Elle a prononcé des phrases telles que:

«C'est notre moment, comme en 1776»

ou encore:

«Nous ne pouvons pas laisser la passation de pouvoir se faire de manière "pacifique"»

Elle est ainsi considérée comme l'une des principales instigatrices de la violente insurrection.

Rencontre personnelle: Marjorie Taylor Greene, ou MTG, apparaît toujours là où elle pense pouvoir marquer des points avec ses opinions radicales. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises lors de manifestations contre l'avortement devant la Cour suprême à Washington.

Mes tentatives pour l'interviewer ont été bloquées par des accompagnateurs qui portaient tous une crête, une barbe fournie et des lunettes de soleil. On me disait brutalement: «America First», pas d'interviews avec des étrangers. En fait, l'équipe de MTG veut avant tout tourner ses propres films de propagande et éviter les questions critiques.

Conclusion sur le danger potentiel qu'elle représente: peu de républicains sont prêts à aller aussi loin que Marjorie Taylor Greene. En même temps, peu d'entre eux sont aussi influents que cette femme blonde marquante de Géorgie. Jusqu'à présent, elle était considérée au Congrès américain, aux côtés de Lauren Boebert, comme une exception du camp QAnon.

Si d'autres adeptes de l'idéologie conspirationniste sont élus au Congrès lors des élections de mi-mandat, son pouvoir pourrait s'accroître. Tenir MTG en échec devrait être difficile selon un futur porte-parole républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. La raison: Donald Trump la protège et encourage la conspiration.

Candace Owens , la conspirationiste

Candace Owens, 33 ans, militante et publiciste. Elle a la portée et le soutien des minorités noires du pays. Dernière action en date: elle a produit un documentaire intitulé «Le plus grand mensonge jamais vendu: George Floyd». Dans un style pseudo-neutre, elle part à la recherche de la prétendue vérité.

En résumé, George Floyd, tué par un policier, est présenté comme un toxicomane qui aurait gâché sa vie lui-même. En revanche, Candace Owens suit avec empathie les traces de Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison pour coups et blessures ayant entraînés la mort et pour homicide involontaire.

Elle discrédite les médias, les défenseurs des droits civiques des Noirs et les politiciens parce qu'ils ne chercheraient qu'à gagner de l'argent par le mensonge. C'est pourquoi Candace Owens a récemment pris la défense de l'antisémite et rappeur Kanye West, lorsque celui-ci a propagé la fausse affirmation selon laquelle George Floyd serait mort d'une overdose de fentanyl. Elle a menacé de poursuivre la famille de George Floyd si celle-ci osait à son tour intenter une action en justice contre ce mensonge.

Rencontre personnelle: aucune jusqu'à présent; uniquement dans l'espace numérique.

Conclusion sur le danger potentiel qu'elle représente: Candace Owens ne se présente pas aux élections pour les trumpistes. Mais en tant que femme noire et publiciste, elle est une porte-parole influente pour ces derniers. D'une part, elle leur sert de feuille de vigne pour les racistes. Leur devise étant: un mouvement ne peut pas être raciste si des Noirs en font partie.

D'autre part, Candace Owens a une influence certaine dans les communautés noires. Elle incarne une tendance de Trump à s'approprier les minorités de manière ciblée. Lors des élections de mi-mandat, un nombre record de Noirs se sont ptésentés pour le GOP (Grand Old Party). Owens est également considérée comme une possible candidate à la vice-présidence de Trump pour 2024.

Traduit de l'allemand par Léon Dietrich