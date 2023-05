image: Shutterstock/keystone/watson

Pourquoi la débâcle de la dette américaine nous concerne aussi

Une obscure loi datant de la Première Guerre mondiale menace de faire sombrer l'économie américaine et, avec elle, l'économie mondiale.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

Imaginez un peu: vous avez une hypothèque à taux fixe dont le délai arrive à échéance. Vous allez voir votre banque et vous lui expliquez que vous ne paierez que si elle licencie au moins 100 collaborateurs et qu'elle réduit tous les bonus. Ça vous paraît complètement absurde? Ça l'est, mais le scénario se déroule actuellement au Congrès américain. Et c'est tout sauf une plaisanterie.

En cause, une loi de 1917 qui, en raison de la Première Guerre mondiale, a été introduite pour permettre un meilleur contrôle des dépenses publiques. Elle stipule que le Congrès ne doit pas seulement approuver le budget, mais qu'il peut également fixer un plafond d'endettement. En d'autres termes, le Congrès doit donner son accord pour les dépenses déjà engagées.

Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants. image: keystone

Le plafond de la dette est une loi que seuls les Etats-Unis connaissent. Les républicains s'en servent actuellement comme moyen de pression. Comme ils disposent d'une courte majorité à la Chambre des représentants, ils n'accepteront de relever le plafond de la dette que si le gouvernement Biden fait des concessions massives. Encore une fois: il s'agit de dépenses déjà effectuées, et une grande partie de cette dette a été accumulée pendant le mandat de Donald Trump.

Les Républicains profitent de la situation

Les républicains et Kevin McCarthy, leur chef de file à la Chambre des représentants, ont récemment adopté une loi prévoyant des réductions drastiques des charges sociales et des aides aux projets d'énergie durable, sachant pertinemment que l'administration Biden n'accédera jamais à cette demande. De leur côté, les démocrates insistent pour que le plafond de la dette soit approuvé «proprement», c'est-à-dire sans restriction.

La demande des démocrates est justifiée, car de leur côté, ils ont relevé le plafond de la dette à deux reprises sans négocier durant le mandat de Trump. Et c'est logique, car tout comptable sait que la bagarre autour des dépenses de l'Etat doit avoir lieu au moment de l'approbation du budget, et non lorsque les dépenses ont déjà été effectuées.

L'hypocrisie des républicains est une fois de plus illustrée par la procédure de leur chef de file Donald Trump. Celui-ci a ouvertement demandé à son parti de ne pas relever le plafond de la dette. Il a été interrogé à ce sujet sur CNN mercredi dernier. En tant que président, il avait déclaré qu'il n'y avait pas d'autre solution que de relever le plafond de la dette. Alors pourquoi a-t-il désormais changé d'avis?

«A l'époque, j'étais président Maintenant, je ne le suis plus»

Le soupçon que les républicains ne sont pas intéressés à rembourser la montagne de dette est justifié. Grâce au rapport de voix extrêmement serré à la Chambre des représentants, les «fous furieux» dans les rangs du Grand Old Party (GOP) - Matt Gaetz, Marjorie Taylor Green, Lauren Boebert, etc. -ont joué un rôle clé dans l'élection de McCarthy. Ils le tiennent désormais entre leurs mains. Il a également dû accepter une règle qui prévoit qu'un seul député peut demander sa destitution.

Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene. image: keystone

Les membres du Grand Old Party veulent créer le chaos en collaborant avec Trump. De cette manière, ils espèrent revenir au pouvoir en 2024. Si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici le 1er juin, le chaos n'est pas seulement possible, il est probable.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a déjà annoncé qu'à cette date, les caisses de l'État américain seront vides et qu'elle avait épuisé toutes les astuces pour éviter une faillite de l'État. Concrètement, cela signifie que pour la première fois de leur histoire, les Etats-Unis ne pourront plus faire face à leurs obligations financières.

Les conséquences d'une faillite de l'État américain sont imprévisibles, mais surtout catastrophiques. Les fonctionnaires, les policiers et les pompiers ne seraient plus payés, les prestations sociales ne seraient plus versées et les dettes ne seraient plus honorées. Les conséquences seraient une grave récession de l'économie et la destruction de millions d'emplois. Il faudrait également s'attendre à une grave crise du système financier.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen. image: keystone

La crise ne se limiterait pas aux Etats-Unis. Le marché américain est d'une importance capitale pour l'économie mondiale et dans le monde financier. Rien ne se fait sans le dollar. Le billet vert est la monnaie de référence du monde, environ 60% de toutes les transactions internationales s'y effectuent. Les banques centrales du monde entier détiennent donc des T-Bonds, des obligations d'État américaines, à grande échelle afin de financer les importations de leur pays.

Une victoire pour la Chine, un désastre pour la Suisse

Jusqu'à présent, ils pouvaient le faire en toute bonne conscience, car comme nous l'avons mentionné, les Etats-Unis ont toujours honoré leurs obligations financières de manière fiable. S'ils ne le faisaient plus après le 1er juin, ce serait un énorme choc pour le système financier international - et un triomphe gigantesque pour la Chine. Pékin travaille depuis longtemps à saper la position du dollar. Une faillite de l'Etat américain serait donc pour la Chine comme si son anniversaire, Noël et Pâques tombaient en même temps. Pour l'Occident, et donc aussi pour la Suisse, ce serait un désastre. N'oublions pas que les Etats-Unis sont notre principal partenaire commercial après l'UE.

La mascarade du plafond de la dette a déjà été jouée une fois en 2011. A l'époque, les représentants du Tea Party avaient forcé le gouvernement de Barack Obama à faire des concessions. Au dernier moment, un accord avait pu être trouvé et une catastrophe évitée. C'est ce que l'on espère cette fois encore, et il y a des signes optimistes. Hier, les leaders des deux partis au Congrès ont rencontré le président pour une réunion d'urgence et Joe Biden a annulé une partie de son voyage prévu en Asie.

Après la rencontre, tous les participants se sont montrés optimistes. Mais les différences restent importantes. Les représentants du Tea Party étaient à l'époque des hommes d'Etat raisonnables en comparaison avec les «fous furieux» du GOP. Le compte à rebours a commencé.