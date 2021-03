La weed sur le point d'être légalisée par l'Etat de New York

International

Etats-Unis

Image: Shutterstock

A New York, la «Loi cannabis» pourrait être adoptée dès la semaine prochaine. La ville suit ainsi l'exemple de nombreux autres états américains.

Des parlementaires de l'Etat de New York se sont entendus dans la nuit de samedi 27 mars à dimanche 28 mars avec le gouverneur sur un projet de loi permettant la légalisation de l'usage récréatif du cannabis.

Le projet de loi autoriserait les adultes de 21 ans et plus à acheter du cannabis, et à en faire pousser des plantes chez soi pour une consommation personnelle. Une partie des sommes récupérées grâce aux taxes seront réinvesties dans des initiatives pédagogiques et le traitement aux addictions.

«Légaliser l'usage du cannabis chez les adultes n'est pas seulement une affaire de création d'un nouveau marché qui créera des emplois et bénéficiera à l'économie, c'est également une affaire de justice pour les personnes marginalisées depuis longtemps, et c'est s'assurer que ceux qui ont été injustement pénalisés par le passé, obtiennent désormais une chance de bénéficier (de la légalisation)».

En cas d'adoption, la loi entrerait immédiatement en vigueur mais les ventes pourraient ne débuter que dans deux ans, a affirmé un parlementaire vendredi, dans l'attente de la création de structures légales. (jch)

