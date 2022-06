Les Etats-Unis révoquent le droit à l'avortement, les conservateurs exultent

La plus haute juridiction américaine a éliminé le droit constitutionnel à l'avortement, annulant la décision Roe v. Wade de 1973 et laissant la question de la légalité aux Etats.

Les manifestants antiavortement célèbrent leur victoire à Washington. Image: sda

Décision historique de la Cour suprême américaine. Après près de 50 ans, la plus haute juridiction des Etats-Unis a annulé le droit fondamental à l'avortement jusqu'à la 24ᵉ semaine de grossesse. Majoritairement conservatrice, l'institution a ouvert la voie à des lois plus strictes sur l'avortement – pouvant aller jusqu'à des interdictions complètes dans certains Etats.

«La Constitution n'accorde pas le droit à l'avortement», peut-on lire dans les motifs du jugement. Cette décision n'est pas une surprise: début mai, le magazine Politico avait publié le projet de loi à ce sujet et il en ressortait déjà que le tribunal voulait prendre cette décision. Cela avait provoqué un tollé parmi les organisations de défense des droits des femmes, les cliniques et les progressistes. Le jugement est bel et bien aussi drastique que prévu.

A Washington, les militants antiavortement étaient présents en nombre pour célébrer leur victoire. 👇

L'arrêt historique Roe v. Wade est en vigueur aux Etats-Unis depuis 1973. Il avait libéralisé la question de l'avortement dans tout le pays, le rendant possible jusqu'à ce que le fœtus soit viable, c'est-à-dire jusqu'à environ 24 semaines de gestation. Le jugement de principe qui vient d'être rendu renverse ce droit et donne aux différents Etats l'option de décider eux-mêmes de la question de l'avortement.

Plusieurs d'entre eux ont déjà promulgué des lois qui le restreignent sévèrement. A l'échelle nationale, une loi proposée par les démocrates a échoué au Sénat à la mi-mai.

Le droit à l'avortement a fait l'objet de débats houleux aux Etats-Unis. Les opposants tentent de renverser les règles libérales depuis des décennies. Sous l'ancien président, Donald Trump, la Cour suprême s'est nettement déplacée vers la droite. L'ex-président républicain avait nommé les juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett pendant son mandat. Les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan et le juge Stephen Breyer ont voté contre la décision. Ils sont considérés comme libéraux. (jah/ats)