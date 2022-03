L'Union européenne ne veut pas d'une adhésion rapide de l'Ukraine dans son clan

«L'Europe a changé sous le coup de la pandémie, elle va changer plus vite et plus fort sous le coup de la guerre»

Réunis en sommet à Versailles, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont exclu jeudi toute adhésion rapide de l'Ukraine. Toutefois, ils n'ont pas exclu d'ouvrir la porte à des liens plus étroits.

TPMP: Si la guerre est tragique, la connerie est «tragédique»

Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Surtout lorsque des «experts en cybercriminalité», sans nom de famille, dictionnaire et décence, vous narrent la guerre en Ukraine chez Cyril Hanouna. Vous valez mieux que ça. (Et les Ukrainiens aussi.)

Rien ne va plus. L’Ukraine est aux abois, l’humanité au bout du rouleau et l’intelligence aux ordures. Mais Cyril Hanouna? Aux anges! Vous ne pigez rien? On rembobine un chouïa: mardi soir, un problème technique contraint «Touche pas à mon poste» et son cheptel de gras limiers à rendre l’antenne prématurément. Précision pour apprécier la suite: le même soir, Spotify, Amazon et d’autres fournisseurs de machins ont, eux aussi, pécloté quelques minutes. Cyberattaque? Les Russes? Si la question peut (à la limite) être entendue, toutes les réponses ne méritent pas le même sort.