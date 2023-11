En virant à droite, les Pays-Bas pourraient se diriger vers un «Brexit»

Mais si Geert Wilders semble avoir triomphé dans les sondages, il n'est pas sûr qu'il parvienne à former une coalition de gouvernement. Les dirigeants des trois autres principaux partis ont assuré qu'il ne participeraient pas à une coalition. (ats/jch)

Le PVV (Parti de la Liberté) a reporté 35 sièges et une victoire électorale confortable, selon le sondages Ipos. L'alliance de gauche de Frans Timmermans est deuxième avec 26 sièges. Le VVD de centre-droit a remporté 23 sièges, selon ce sondage.

Si elle est confirmée par les résultats définitifs, la victoire du parti marquerait un brusque virage à droite qui pourrait aussi faire trembler Bruxelles, à cause d'un éventuel référendum sur l'adhésion des Pays-Bas à l'UE.

