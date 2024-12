Les réseaux sociaux du groupe Meta font face à une panne d'ampleur mondial. Keystone

Meta fait face à une panne mondiale majeure

Votre compte Facebook, Instagram ou encore WhatsApp patine dans le kirsch? Vous n'êtes pas seul. Des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Sud ont signalé des problèmes sur les plateformes du groupe Meta.

Selon Downdetector, le surveillant des bugs en ligne, plus de 130 000 signalements ont été enregistrés, avec Facebook (100 000), Instagram (62 000) et WhatsApp (11 000) parmi les plus affectés. Les principaux dysfonctionnements concernent l’accès aux applications, aux sites Web et aux serveurs. Messenger et WhatsApp subissent également des difficultés, précise la plateforme.

Meta n'a pas tardé à confirmer l'information via son compte officiel sur X. Quelle ironie.

«Nous sommes conscients qu’un problème technique affecte l’accès à nos applications. Nous travaillons à un retour à la normale au plus vite et nous excusons pour la gêne occasionnée» Meta, sur X.

De nombreux utilisateurs en ont profité pour exprimer leur frustration sur le réseau concurrent d'Elon Musk. Pendant que certains s'insurgeaient contre Mark Zuckerberg, d’autres petits malins ont préféré pallier l'attente de la résolution des problèmes avec des mèmes moqueurs, imaginant le PDG de Meta contraint de télécharger X, de résoudre le problème lui-même... ou encore, en pleine crise de nerfs.

Ce dysfonctionnement n'est pas sans rappeler la panne massive d’octobre dernier, qui avait également paralysé Facebook, Instagram et Messenger. (mbr)