Disparition de Lina: les révélations se multiplient

L'Alsacienne de 15 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre dernier, avait déposé plainte pour viol contre deux hommes majeurs. Par ailleurs, son ex-petit ami est décédé huit jours après sa disparition. Deux pistes explorées par les enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations.

Lina a disparu le 23 septembre 2023. Depuis, plus aucune trace de la jeune Alsacienne, qui s'est comme volatilisée sur le chemin qu'elle avait l'habitude d'emprunter à pied entre son domicile à Plaine, à trois kilomètres, et la gare de Saint-Blaise-la-Roche.

Le samedi matin de sa disparition, Lina devait prendre le train pour rejoindre Tao, son petit-ami, à Strasbourg. Avant d'arriver à la gare, son téléphone a cessé de borner et les recherches entreprises par la police et les battues citoyennes n'ont pas permis de retrouver la jeune fille.

Mais alors que l'enquête semble piétiner depuis quatre mois, ces derniers jours, la presse française a relaté plusieurs faits troublants en lien avec l'adolescente.

Une plainte pour viol

C'est le journal régional Dernières Nouvelles d'Alsace qui a lancé un pavé dans la mare en fin de semaine dernière. En juin 2022, un peu plus d'un an avant sa disparition, l'adolescente a déposé une plainte pour viol contre deux hommes majeurs.

Le 4 mai de la même année, Lina est à La Broque, au domicile d'un des quatre participants de la soirée. Une autre jeune fille est présente, ainsi qu'un ami de l'occupant des lieux. Les quatre personnes présentes appartiennent, selon le média alsacien, au même cercle d'amis.

«Durant la soirée, l'adolescente, alors âgée de 13 ans et 8 mois, aurait eu des rapports sexuels avec les deux jeunes majeurs.» Le journal Dernières Nouvelles d'Alsace dans un article paru le vendredi 19 janvier 2024.

Le 27 juin, accompagnée de sa mère, Lina dépose plainte. Elle déclare aux gendarmes avoir été violée par les deux hommes. Entendus à leur tour, ils nient fermement les accusations de viol. Ils reconnaissent les relations sexuelles, mais assurent qu'elles étaient consenties.

Au printemps 2023, quelques mois avant la disparition de l'adolescente, le parquet de Saverne classe l'affaire sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée». Comme le rappelle le journal, il n'est pas rare de classer de tels dossiers, où «parole contre parole» s'affrontent, souvent sans preuve supplémentaire.

Mais ce qui interroge, c'est l'âge de la jeune fille, au regard de la loi sur les violences sexuelles. En effet, depuis le 21 avril 2021, on considère qu'en dessous de 15 ans, un consentement est impossible à rechercher. Contacté par le média français, Matthieu Airoldi, l'avocat de la mère de Lina s'est dit étonné: le classement sans suite n'a «jamais été notifié» à la mère de l'adolescente.

«On s’étonne d’autant plus vivement qu’on nous avait dit qu’une confrontation allait être organisée entre Lina et les deux hommes qu’elle met en cause. Or cette confrontation n’a jamais eu lieu. C’est d’autant plus bouleversant pour la maman qu’elle n’a eu de cesse de demander que l’enquête vérifie si des liens pouvaient exister entre les deux dossiers.» L'avocat Matthieu Airoldi auprès de Dernières Nouvelles d'Alsace vendredi 19 janvier 2024.

Les deux hommes ont été auditionnés par les enquêteurs depuis le 23 septembre dernier, mais ils ont tous deux été mis hors de cause, ayant été capables de fournir un alibi au moment de la disparition de Lina.

L'ex de Lina est mort peu après sa disparition

Le 1er octobre, les proches de l'adolescente sont sans nouvelles d'elle depuis huit jours. Et voilà qu'un autre drame frappe la région: ce dimanche après-midi, peu avant 17 heures, des gendarmes flashent une BMW lancée sur une route départementale à 185km/h. À moins de 40 kilomètres du lieu où a disparu Lina, Benjamin, son ex-petit ami, se tue en voiture. Il avait 22 ans.

«Les gendarmes n'ont pas eu le temps de prendre en chasse l’automobiliste, qui aurait accéléré et raté la bretelle de sortie qui mène à la zone industrielle d’Obernai, au niveau de la brasserie Kronenbourg. Le jeune homme était décédé à l’arrivée des secours.» Le journal Dernières Nouvelles d'Alsace dans un article paru le vendredi 1er octobre 2023.

Une mort qui «jette le trouble» selon le média Le Nouveau Détective, spécialisé dans les faits divers. Car si l'affaire avait jusqu'ici été qualifiée de «disparition inquiétante», une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration» venait juste d'être ouverte.

Mais Benjamin n'aurait jamais été mis en cause, les enquêteurs auraient effectué les vérifications nécessaires et écarté le jeune homme de tout soupçon. Par ailleurs, la thèse du suicide a pu être écartée, il s'agit bel et bien d'un accident de la route selon la police.

Selon la cousine de Lina interrogée par le magazine de faits divers, l'adolescente et le jeune homme se seraient quittés en bons termes à la fin 2022, après plus d'un an de relation, la première histoire sérieuse de Lina. Le journal Dernières Nouvelles d'Alsace écrit, citant la mère de la jeune fille, que Benjamin et Lina avaient gardé contact jusqu'à ce que cette dernière commence à fréquenter Tao durant l'été 2023. Le média alsacien souligne encore que l'adolescente et le jeune homme, alors âgé de 20 ans, étaient en couple au moment où Lina avait déposé plainte pour viol contre deux hommes.

Un vol de moto et des cours de boxe

D'autres faits intéressent les enquêteurs. Notamment la raison pour laquelle l'adolescente faisait le trajet à pied entre Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Car si elle connaissait effectivement la route, elle l'effectuait d'ordinaire en moto.

Mais la petite cylindrée de Lina a été dérobée dans le garage de la maison environ deux mois avant la disparition de la jeune Alsacienne, la privant d'un moyen de locomotion qui la rendait moins vulnérable qu'à pied. Un point évoqué, selon Le Nouveau Détective, dans plusieurs auditions, également par les gendarmes eux-mêmes.

Par ailleurs, Lina a pris des cours de boxe durant quatre mois, il y a deux ans et demi selon le journal de faits divers.

«Elle voulait apprendre à se défendre» Le président du club d'arts martiaux, cité par Le Nouveau Détective dans un article du 18 janvier 2024

Interrogé par le média, le président du club d'arts martiaux a aussi été entendu par les enquêteurs en novembre dernier.

Des informations maigres, distillées au compte-gouttes, et le sentiment d'être «laissée dans l'ignorance» pour la mère de l'adolescente, selon son avocat, concernant les éventuelles avancées dans les investigations. Elle sera reçue le 1er février par la juge d'instruction.

«Cette audition intervient à la demande de ma cliente. Elle l’attendait avec impatience.» Matthieu Airoldi, l'avocat de la mère de Lina, auprès de Dernière Nouvelles d'Alsace.

Le 2 octobre 2023, le parquet de Strasbourg avait annoncé que l'enquête prenait la direction «d'investigations de longue haleine». Mardi 23 janvier, cela fera quatre mois que Lina a disparu.

