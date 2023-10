La jeune femme a été gravement blessée. Image: dr

Un rottweiler de 60kg tombe sur une Lausannoise enceinte

En vacances auprès de sa famille à Rome, une jeune femme a été violemment blessée par la chute d'un chien de 60 kilos. Voici ce que l'on sait.

Plus de «International»

Un couple lausannois avait fait le déplacement jusqu'à Rome pour annoncer une bonne nouvelle à la famille: «Nous attendons un enfant!». Un week-end de réjouissances interrompu de façon brutale par Cody, 11 mois et déjà 60 kilos. Pour une obscure raison, aux environs de midi, ce rottweiler est tombé du troisième étage alors que la jeune femme enceinte passait en dessous.

«Ce chien est tombé du ciel, il a heurté Ludovica et ensuite, il a rebondi dans la rue. Il y a eu un bruit... comme une explosion. Au début, elle semblait morte, elle ne bougeait pas. Je ne voyais que du sang.» La mère de la victime source: La Repubblica

Comment vont le bébé et la jeune femme?

Tout s'enchaîne alors rapidement. Les secours arrivent et la jeune femme de 27 ans est prise en charge. A bord de l'ambulance, son père, un neurochirurgien, accompagne sa fille emportée en code rouge aux urgences.

Après avoir passé la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital, le pronostic est positif au vu de la situation. La Lausannoise, qui souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture derrière l'oreille, selon le Corriere Della Sera, a été admise en observation. Et le fœtus de sept semaines? Il n'a rien, un miracle.

Comment va le chien?

Cody aurait fait une chute de plus de dix mètres dans la rue. Le rottweiler n'y a pas survécu et est mort après une longue agonie, commente le Corriere della Sera. Désormais, la question qui mobilise la protection des animaux en Italie et une bonne partie de la presse est de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce vendredi-là. La dépouille de Cody sera autopsiée.

Cody a succombé. Image: DR

Comment le chien est-il tombé?

C'était le débat du week-end en Italie. Plusieurs hypothèses se sont enchaînées. Les autorités suivent plusieurs pistes.

D'abord la piste de mystérieux coups de feu que plusieurs témoins assurent avoir entendu avant l'accident. Mais les carabiniers n'ont rien trouvé à la maison de la propriétaire du rottweiler.

Dans la maison, en plus de Cody, il y avait deux chats. Il se pourrait que le chien ait poursuivi ces derniers avant la chute fatale. Mais la maîtresse elle-même a exclu que son chien les poursuivait avant de se jeter par la fenêtre.

Il se pourrait que ce soit aussi un pigeon posé sur le rebord de la fenêtre qui ait attiré le toutou.

En plus de tout cela, de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Les gens y parlent de trafic de drogue, de querelles de voisinage. Au milieu de tout ceci, on note tout de même de nombreux messages de solidarité pour la propriétaire de Cody.

Cody et sa propriétaire. Image: Facebook

Et maintenant?

La malheureuse victime de cet événement au cœur du centre historique de Rome pourrait porter plainte contre la propriétaire de Cody. Cette dernière est par ailleurs déjà sous enquête. Les résultats de l'autopsie du toutou révèleront peut-être des éléments déterminants dans cette affaire. (jah)