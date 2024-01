Ce «monstre né pour violer» a des chances d'être libéré bientôt

Pendant 24 ans, Josef Fritzl a séquestré sa propre fille dans le sous-sol de sa maison, et lui a fait sept enfants. Selon le code pénal de son pays, l'Autrichien pourrait quitter sa prison après 15 ans d'enfermement. Une nouvelle expertise psychiatrique jette toutefois un regard différent sur son cas.

Pourquoi Fritzl pourrait-il être libéré?

Il a été condamné à la prison à vie, mais Josef Fritzl pourrait bientôt être libéré. Le tribunal de grande instance de Krems a fait savoir mardi qu'un collège composé de trois juges allait statuer sur la base d'une expertise dans les semaines à venir. Il s'agit de savoir si Josef Fritzl, connu comme le «monstre d'Amstetten», pourra passer au système carcéral normal, plus simple, ou s'il sera libéré sous conditions.

Josef Fritzl au quatrième jour de son procès, le 19 mars 2009. Image: EPA

Depuis 2009, Fritzl, aujourd'hui âgé de 88 ans, est incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Krems-Stein pour délinquants capables de discernement et avec des troubles mentaux. Selon le droit pénal autrichien, les détenus peuvent prétendre à une libération conditionnelle malgré une peine d'emprisonnement à vie.

Voici ce que dit la loi: Il faut avoir purgé au minimum quinze ans et on doit pouvoir supposer que le condamné ne commettra plus d'actes délictueux.

Fritzl a donc fait son temps derrière les barreaux.

De plus, il pourrait profiter d'une modification de la loi intervenue en 2023. Comme l'a expliqué le porte-parole du tribunal régional mardi, l'exécution des peines dans laquelle les détenus suivent une thérapie est désormais plus difficile à prononcer. Il est en même temps devenu plus facile de sortir de ce type de détention. La décision du collège sera communiquée à l'intéressé en temps voulu. On attend aussi la prise de position du ministère public.

Pourquoi Fritzl a-t-il été condamné?

L'octogénaire pourrait retrouver la liberté après quinze ans. Sa fille Elisabeth n'a pas eu ce luxe. Il l'a retenue pendant 24 ans dans la cave, où il l'a violée mille fois et a eu sept enfants avec elle, dont l'un est mort quelques jours seulement après sa naissance par manque d'assistance alors qu'il était dans un état de santé critique.

Pendant deux ans, Fritzl a préparé la cave d'à peine 60 mètres carrés qui allait devenir la prison d'Elisabeth et de ses six enfants. En 1984, alors qu'elle avait 18 ans, il l'a droguée et traînée dans la cave. Il a raconté à son entourage qu'elle avait rejoint une secte. Pour rendre le mensonge encore plus crédible, il lui a fait écrire une lettre dans laquelle elle demandait de ne pas la chercher.

Lorsque, au fil des années, trois enfants ont soudainement atterri devant la porte de la maison familiale, Josef Fritzl a fait croire à sa femme que sa fille les avait abandonnés. Alors qu'ils étaient désormais élevés par leur grand-mère et leur grand-père et père, les autres sont restés au sous-sol.

Comment le drame a été découvert

La manigance de Fritzl s'est complètement effondrée lorsqu'il a décidé d'hospitaliser sa fille aînée, née d'une conception incestueuse, le 19 avril 2008. La jeune fille de 19 ans était dans un tel état qu'elle en avait perdu sa lucidité. Le médecin traitant a expliqué à Josef Fritzl qu'il devait parler d'urgence à la mère de la jeune femme afin de connaître ses antécédents médicaux. Fritzl a alors raconté au médecin son mensonge de la secte, ce qui a permis d'informer la police et de lancer de grandes recherches pour retrouver Elisabeth. Lorsque celle-ci s'est reconnue à la télévision, elle a supplié son père de l'emmener à l'hôpital. Celui-ci accepta et expliqua à tout le monde que sa fille et ses deux autres enfants étaient revenus de leur exil.

Fritzl a emmené Elisabeth à l'hôpital, où elle a parlé avec le médecin en question. La police a été avertie peu après leur entretien, et elle a arrêté la jeune femme pour l'interroger. Après avoir reçu la promesse qu'elle n'aurait plus de contact avec Fritzl, Elisabeth a tout raconté.

Son père a été arrêté, inculpé et reconnu coupable de tous les chefs d'accusation le 19 mars 2009.

Que disait l'expertise de l'époque?

C'est la docteure Adelheid Kastner, une psychologue légiste, qui avait longuement interrogé Fritzl après son arrestation en 2008. Elle s'est entretenue six fois avec lui avant de rédiger l'expertise pour le procès, a-t-elle raconté au Guardian en 2009.

Adelheid Kastner. Image: dpa

Josel Fritzl a toujours su qu'il avait un côté diabolique, a raconté Kastner à propos de ses entretiens avec lui. Elle a également déclaré:

«Il m'a dit que pour quelqu'un qui était "né pour violer", il s'était longtemps maîtrisé. Il prétend qu'il aurait pu faire pire»

Il n'a en vérité jamais perdu le contrôle pendant toute cette période, affirme la psychologue. Il a agi de manière très calculée et a toujours tout planifié dans les moindres détails. Cela indiquait qu'il n'était pas mentalement atteint. Dans son expertise, elle a donc conclu qu'il était suffisamment sain d'esprit pour être jugé.

Josef Fritzl n'a probablement pas ressenti de stress durant sa double vie. Il savait mettre des oeillères. Il lui aurait affirmé:

«Ça aurait pu paraître bizarre de faire des barbecues dans le jardin alors qu'ils se trouvaient juste sous nos pieds. Mais je n'ai jamais pensé à eux».

Son âge aurait par contre constitué un problème plus important. Il était devenu de plus en plus difficile pour lui – sans doute d'un point de vue purement logistique – de maintenir sa double vie. C'est pourquoi il avait envisagé la libération de sa fille et de leurs enfants dans un avenir indéterminé. Cependant, avec la maladie de sa fille de 19 ans, le contrôle lui a échappé et il a été contraint d'agir plus rapidement que prévu.

Fritzl dit n'avoir jamais envisagé de laisser mourir sa fille, selon la psychiatre, qui croit cette affirmation. Elle a expliqué au Guardian:

«Il veut exercer un pouvoir, et quand on tue quelqu'un, on exerce un grand pouvoir, mais ensuite c'est fini. Il ne cherche pas ce genre de moments uniques, il veut dominer en permanence».

Que dit la nouvelle expertise psychiatrique?

Quinze ans plus tard, c'est encore Adelheid Kastner qui a rédigé la nouvelle expertise. Elle a été commandée par l'avocate de Fritzl, Astrid Wagner, afin de demander au tribunal un transfert en régime normal ou une libération conditionnelle.

Cela n'est pas exclu, car dans l'expertise, Kastner ne considère plus Fritzl comme dangereux. Il serait physiquement trop faible et ne pourrait se déplacer qu'avec un déambulateur. Il souffre en outre d'une démence sévère. Par conséquent, «on ne peut plus s'attendre à ce qu'il agisse de manière planifiée et, par la suite, à ce qu'il commette des actes punissables», a indiqué le journal autrichien Krone en citant le nouveau rapport.

Astrid Wagner, qui assiste Fritzl depuis 2022, est «fermement convaincue» qu'il regrette désormais ses actes. Elle attend la décision du tribunal avec optimisme et déclare au journal Krone:

«L'obtention d'une libération conditionnelle semble bien partie. Si la demande est acceptée – ce dont je suis intimement persuadée – je voudrais faire en sorte qu'il obtienne une place dans un foyer pour personnes fragiles».

La psychologue, elle, doute que Fritzl se repentisse. Néanmoins, elle ne voit plus de raison de le garder dans une unité pour délinquants très dangereux.

Comment se porte Fritzl en prison?

L'année dernière, Josef Fritzl s'était livré au journal anglais The Sun, notamment sur ses habitudes au petit-déjeuner et ses projets d'avenir. Dans une déclaration publiée par l'intermédiaire de son avocate, il racontait:

«Je commence toujours par un café. J'en ai besoin pour me réveiller, puis je prends une tasse de chocolat chaud. Ensuite, je bois du thé et je mange trois œufs, un morceau de pain grillé avec du jambon et de la charcuterie. Je veille en outre à prendre des comprimés de vitamine C, de magnésium et de zinc».

Selon ses déclarations, le détenu se considérait comme extrêmement sain:

«Je bois aussi beaucoup d'eau tout au long de la journée. J'ai lu récemment qu'il est scientifiquement prouvé que les gens peuvent effectivement vivre jusqu'à 150 ans s'ils se nourrissent bien et font de l'exercice».

Son objectif serait d'atteindre les 130 ans. Il aimerait également se réconcilier avec son épouse, qui a divorcé après la découverte des ses crimes. Fritzl reste confiant par rapport à sa famille:

«Je crois fermement que je la reverrai un jour»

Même s'il devait être libéré: cela n'arriverait pas. Elisabeth et ses enfants adultes vivent sous une nouvelle identité dans un lieu tenu secret.

Traduit et adapté de l'allemand par Valentine Zenker