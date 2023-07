2 survivalistes et un ado sont partis vivre dans les bois, grave erreur

Bear Lake, Rocky Mountain National Park dans le Colorado. En hiver, la région devient inhospitalière. Image: Shutterstock

Ils voulaient s'installer dans le rude arrière-pays du Colorado, aux Etats-Unis, à l'écart de la civilisation. Deux sœurs et un mineur l'ont payé cher.

L'été dernier, lorsque Rebecca Vance, son fils de quatorze ans et sa sœur ont empaqueté leur matériel de camping pour partir dans les montagnes Rocheuses, ils espéraient apparemment prendre un nouveau départ: cette famille voulait commencer une vie loin de la civilisation. Mais leur voyage dans la nature s'est avéré fatal.

Mardi, Christine Vance (41 ans), Rebecca Vance (42 ans) et son fils ont été déclarés morts. Leurs corps en décomposition et partiellement momifiés ont été retrouvés dans un campement isolé de l'ouest du Colorado. Un randonneur a d'abord trouvé un corps à une altitude de 2900 mètres, les deux autres ont été découverts plus tard dans une tente.

La cause exacte de leur mort n'est pas encore officiellement connue. Il est, toutefois, fortement probable qu'ils soient morts de faim ou de froid, comme l'a expliqué le médecin légiste Michael Barnes à l'agence de presse Associated Press (AP):

«Je me demande si l'hiver est arrivé rapidement et s'ils ne pouvaient soudainement plus qu'être en mode survie dans leur tente»

Pourquoi sont-ils partis?

Selon le médecin, outre les corps, le campement contenait également des boîtes de conserve vides, des livres et une zone toilettes. Il semblerait qu'ils avaient commencé à construire une sorte d'abri, mais celui-ci n'était pas encore terminé lorsque le rude hiver de l'année dernière a commencé.

«Ils avaient apporté beaucoup de littérature sur la survie en plein air, la recherche de nourriture et d'autres choses de ce genre. Mais on dirait qu'ils avaient acheté des provisions dans une épicerie» Michael Barnes

La belle-sœur des femmes décédées, Trevala Jara, s'est entretenue avec le Washington Post. Le trio avait certes expliqué à sa famille qu'il voulait quitter la civilisation, mais il n'avait pas dit où il allait exactement.

«Elle n'aimait pas la façon dont le monde évoluait et elle pensait qu'il serait mieux qu'ils soient seuls avec son fils et Christine, loin de tout», a déclaré Jara, 39 ans. Elle pensait pouvoir protéger sa famille:

«Nous avons essayé de les arrêter, mais ils ne voulaient rien entendre»

Pour se préparer à la survie dans la nature, les trois ont regardé des vidéos, mais n'ont pas fait de véritable formation de survie dans la nature, a expliqué Jara à la Colorado Springs Gazette. «Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Ils sont morts de faim parce qu'ils n'étaient pas préparés».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci