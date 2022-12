La rétro WTF 2022

Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ses douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)