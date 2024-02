Disparition du petit Emile: les enquêteurs ont analysé des ossements

La France dépasse l'Allemagne comme moteur économique et a une crainte

Si vous comptez voyager en France cet été, il faudra augmenter votre budget pour les péages. Dès le mois de février, ces derniers vont augmenter d'au moins 3%.

Dès le 1er février, les péages autoroutiers français augmenteront en moyenne de 3%, et même de 3,08% pour la SAPN (Paris-Normandie). S'il s'agit de la sixième hausse consécutive, les augmentations restent néanmoins inférieures à celles de l'an dernier, qui avaient atteint 4,75%. «Il s'agit d'une hausse plutôt contenue, inférieure à l'inflation», a annoncé Arnaud Quémard, directeur général de la Sanef (Autoroutes du Nord et de l'Est de la France) au micro de RMC ce mardi.