Il a survécu aux prédateurs de la banquise en parcourant 240 km, seul

Nanuq s'est échappé lors d'une sortie en famille. Il est rentré chez après avoir survécu aux glaces. Voici son histoire.

Nanuq de retour chez lui. photo: keystone

Nanuq est un berger australien âgé d'un an. En mars dernier, il a faussé compagnie à ses maîtres – des habitants de Savoonga sur l'île de Saint-Laurent au milieu de la mer de Bering. Il est parti en compagnie d'un autre chien de la famille prénommé Starlight, raconte le Anchorage Daily News. Alors que ce dernier est réapparu deux semaines et demie plus tard, la famille est restée sans nouvelles de Nanuq.

Une semaine plus tard, les maîtres ont été informés qu'il y avait un chien ressemblant à leur toutou dans la petite ville de Wales, située à... 240 kilomètres de là et séparée par la mer de Béring gelée. Des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux et il s'est avéré qu'il s'agissait effectivement de Nanuq. «Je me suis dit: c'est pas possible. C'est notre chien. Qu'est-ce qu'il fait à Wales?» a déclaré sa propriétaire Mandy Iworrigan.

images: watson

La mère de famille ne sait pas comment son chien a pu arriver là-bas en traversant la mer prise par les glaces. «Peut-être que la glace s'est déplacée pendant qu'il était en train de chasser», pense-t-elle. «Je suis presque sûre qu'il a dévoré des restes de phoque ou qu'il a attrapé un phoque. Probablement aussi des oiseaux. Il mange notre régime alimentaire et il est plutôt malin».

A part une patte enflée avec deux grosses morsures, Nanuq est en bonne santé, a déclaré Iworrigan au journal. «Grand prédateur, phoque ou petit ours polaire, on ne sait pas, mais c'est vraiment une grosse morsure». (pl/jah)