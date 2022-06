Il va faire six ans de taule pour avoir ingéré 46 ovules de cocaïne

Des kilos de cocaïne. Image: keystone

De plus, le tribunal a condamné l'accusé à une peine de six ans d'emprisonnement et 17 700 euros (environ 18 500 francs) d'amende douanière.

Un homme de 26 ans a été condamné mardi à six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Belfort, a indiqué la procureure de la ville. Le jeune homme avait ingéré 46 ovules de cocaïne avant de rentrer de Guyane.

«Ayant ingéré avant son vol 46 ovules contenant un total de 547,2 grammes de cocaïne, il a été transporté à l'hôpital de Nord Franche-Comté au sein duquel se sont déroulées les 96 heures de sa garde à vue, sous la supervision de la gendarmerie à laquelle l'enquête avait été confiée» La procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher

Ce Français résidant à Belfort a été interpellé par les douanes jeudi dernier à son arrivée en gare TGV de Belfort-Montbéliard, alors qu'il revenait de Guyane via l'aéroport d'Orly.

Il a ensuite été jugé en comparution immédiate, jeudi, pour des faits d'«infraction à la législation sur les stupéfiants», commis en état de récidive.

«Une condamnation qui permettra à chaque personne tentée par le trafic de stupéfiants de mesurer le risque pénal encouru», a relevé la procureure, saluant «le travail de qualité» des enquêteurs de la brigade de recherches du groupement de gendarmerie du Territoire de Belfort, en charge de l'enquête. (ats/jch)