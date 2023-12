Le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d'«aucun autre tireur» n'avait été «confirmée» et a appelé la population à suivre les instructions de la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. (jah)

«Putain, j'ai failli me pisser dessus. Je n'ai jamais vécu ça, des policiers armés partout. Ils nous ont évacués de l'école et criaient: "Mains en l'air !"»

«Sur place, la police intervient à l'heure actuelle, toute la place Jan Palach et les environs sont complètement fermés», ont écrit les policiers sur X. Une étudiante a décrit à CNN Prima NEWS que des coups de feu ont été tirés au troisième et quatrième étage.

Un tireur a tué plusieurs personnes et en a blessé d'autres à la Faculté des Arts de l'Université Charles de Prague, selon CNN . Il a été tué peu avant 16 heures, a rapporté la police sur le réseau social X. Selon les étudiants, il s'est donné la mort . Au moins 20 coups de feu ont été tirés, a déclaré à CNN un membre du corps professoral coincé dans son bureau.

Plus de «International»

La police tchèque a annoncé jeudi qu'un homme armé qui a tué plusieurs personnes et en a blessé des dizaines d'autres dans un bâtiment universitaire du centre de Prague avait été «éliminé».

«La situation s'est envenimée» entre Kendall Jenner et Bad Bunny

Les plus lus

Juger Donald Trump inéligible, c'est une bonne nouvelle (pour lui)

Non seulement la Cour suprême des Etats-Unis est chargée de prendre la décision la plus lourde et inédite de l'histoire de la Constitution, mais risque de lui donner raison. Politiquement, cette bombe juridique offre à Donald Trump la légitimité de s'installer dans son rôle de martyr d'un «pouvoir corrompu».

«Je ne crois pas qu'un tribunal devrait empêcher Donald Trump d'être président des Etats-Unis.» Cette position émane de l'un des plus féroces ennemis du milliardaire, le candidat républicain Chris Christie. Oui, c'est un fait: nul besoin d'être la groupie du milliardaire pour redouter les conséquences de la décision grave et historique prise, cette nuit, par la Cour suprême du Colorado. Car déclarer Trump inéligible ne sera jamais une décision purement juridique.