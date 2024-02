Ivre, un SDF jette un unijambiste en chaise roulante sur une centenaire

Selon Paris-Normandie, l'agression a nécessité l'intervention de la brigade anticriminalité et la pauvre dame, âgée de 100 ans, a dû être transportée d'urgence à l'hôpital.

Plus de «International»

Nous sommes le 20 février 2024, quelque part sur le boulevard Pasteur, à Evreux, une commune située à environ cent kilomètres de Paris. Il est 16h15 lorsqu'un essaim d'agents de la brigade anticriminalité déboule non loin d'un supermarché Super U. Sur place, des badauds s'agglutinent et les pompiers s'affairent. Quelques minutes plus tôt, un sans-abri incontrôlable et passablement alcoolisé agressait une dame âgée de 100 ans, pour une raison que les autorités ignorent encore.

C'est le quotidien Paris-Normandie qui raconte cette histoire aussi farfelue que dramatique. Selon les premiers éléments de l'enquête, mais aussi le témoignage de la fille de la victime, le jeune homme en question, âgé de 33 ans, aurait dans un premier temps bousculé la centenaire, délibérément. A peine quelques secondes plus tard, l'agresseur aurait attrapé un unijambiste circulant en fauteuil roulant, avant de le jeter violemment contre la victime.

Insultes et points de suture

Toujours selon Paris-Normandie, à l'arrivée des premiers agents sur les lieux, le forcené a «pris la fuite à pied dans la rue Armand-Benet». Le fuyard n'ira pas bien loin. Présentant une alcoolémie de 1,10g d’alcool par litre de sang, il se fera cueillir par les policiers, sans grande difficulté. Ce qui n'empêchera pas l'individu sans domicile fixe de les couvrir d'insultes, le temps qu'il soit définitivement immobilisé.

De son côté, la brave centenaire, couverte d'hématomes et en état de choc, a été rapidement prise en charge et «transportée en urgence à la clinique Pasteur». Elle s'en sortira avec six points de suture à l’arcade sourcilière.

Notamment accusé de «violences volontaires aggravées sur une personne vulnérable», l'agresseur de 33 ans a été déféré deux jours plus tard au parquet, en vue d’une comparution immédiate.