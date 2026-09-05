Les circonstances de l'accident restent pour l'instant indéterminées mais les pilotes de l'avion n'ont pas eu le temps d'actionner le système d'éjection. Image: afp

Un avion militaire s'écrase en Grèce, les pilotes meurent

Un F-4 Phantom s'est écrasé samedi lors du meeting aérien «Athens Flying Week», près d'Athènes, tuant ses deux pilotes, selon la télévision publique Ert.

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Un avion de combat F-4 Phantom s'est écrasé samedi après-midi sur une base près d'Athènes lors d'une démonstration aérienne nommée «Athens Flying Week», entraînant la mort des deux pilotes, rapporte la chaîne de télévision publique Ert.

Les circonstances de l'accident restent pour l'instant indéterminées mais les pilotes de l'avion n'ont pas eu le temps d'actionner le système d'éjection, souligne Ert.

L'avion venait de décoller quand il a soudain perdu de l'altitude avant de s'écraser, a constaté un journaliste de la chaîne sur place.

Le F-4 Phantom est un avion de combat multirôle américain datant de la Guerre froide. L'armée de l'Air grecque en exploitait encore 36 exemplaires, modernisés, au jour de l'accident, selon son site internet.

Explosion

Immédiatement après le crash, une explosion s'est produite devant des milliers de visiteurs venus voir l'événement organisé tous les ans.

Neuf avions et quatre hélicoptères des pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu de forêt provoqué dans la zone, note Ert.

L'événement a été annulé jusqu'à l'ordre du jour, ont annoncé les organisateurs.

Le ministre de la défense Nikos Dendias qui devait se rendre à Thessalonique pour la Foire internationale, rendez-vous incontournable de la rentrée politique, a annulé son déplacement pour se rendre sur les lieux de l'accident. (sda/ats/afp)